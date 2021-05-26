Силовики забрали Погорова из больницы на допрос

26 мая 2021, 21:22

Ингушский активист Ахмед Погоров, отпущенный под домашний арест, сегодня был госпитализирован в связи с ухудшением самочувствия. Силовики забрали его из больницы и отвезли на реанимобиле в Ессентуки для проведения следственных действий.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали бывшего главу управления МВД по Ингушетии, сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе. 22 апреля Нальчикский горсуд продлил ему срок содержания под стражей до 25 июня. 25 мая адвокат Магомед Гагиев сообщил, что Погоров отпущен из-под стражи и теперь будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе, который прошел в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Сегодня утром Ахмеду Погорову стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Его адвокат Магомед Гагиев уведомил следователя об ухудшении здоровья подзащитного, сообщил на своей странице в Facebook Правозащитный центр "Мемориал"*.

Однако силовики забрали Погорова из больницы и отвезли на реанимобиле в Ессентуки для проведения следственных действий, сообщили правозащитники.

"Когда Погорова забирали, во дворе больницы находилось более 50 сотрудников силовых структур, которые приехали на двух бронированных автомашинах «Урал», «Камаз» и нескольких бронированных «УАЗов»", - сказано в сообщении.

Врачи настаивали, что пациента нельзя вывозить из медучреждения, сообщила со ссылкой на родственника Погорова в своем Telegram-канале "Фортанга". «В повестке написано, что везут на допрос», - процитировало его издание.

Магомед Гагиев считает, что "следственные действия могли бы провести и во Владикавказе". Однако подзащитного вывезли на именно в Ессентуки, отметил он.

В Ессентуках с 24 ноября 2020 года рассматривается дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. Допрошенные 25 мая в Ессентукском суде сотрудники Росгвардии заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе, рассказал адвокат Магомед Беков. Троим из семерых активистов, находящихся в следственном изоляторе, требуется медицинское наблюдение, заявили защитники.

По словам адвоката, он не смог выехать вместе с подзащитным из-за других судебных дел. Погоров планирует отказаться от дачи показаний без участия адвоката, отметил Гагиев.

Напомним, жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.