Росгвардейцы отказались назвать себя потерпевшими по делу лидеров ингушского протеста

26 мая 2021, 00:48

Допрошенные в Ессентукском суде сотрудники Росгвардии заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе, рассказал адвокат Магомед Беков. Троим из семерых активистов, находящихся в следственном изоляторе, требуется медицинское наблюдение, заявили защитники.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. 20 апреля Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым ингушским активистам, 19 мая Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Защита заявила, что подаст кассационную жалобу на это решение, заявил адвокат.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

25 мая в Ессентукском горсуде состоялось очередное судебное заседание. На нем до перерыва просматривались видеоматериалы о происходящем утром 27 марта 2019 года, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Абубакаров.

На видеозаписи было видно, что на площади стоят люди, но митинга как такового нет: никто не выступает, люди переговариваются между собой, но не делают никаких заявлений, сказал он. «Просто стоят, закон не нарушают. Многие говорили, в том числе некоторые свидетели обвинения из числа росгвардейцев на допросах, что кто-то из сотрудников кинул людям под ноги шумовую гранату. На видеозаписи очень хороши слышно и видно, как эта граната взорвалась», - рассказал Абубакаров.

На видеозаписи видно, что среди людей, стоящих на площади после взрыва, возникло волнение, отметил он. «За кадром не видно, кто говорит, но по голосу предполагаем, что это Ахмед Барахоев. Очень хорошо, отчетливо слышно, как Ахмед успокаивает людей, просит не волноваться. Слышно, как он уговаривает людей успокоиться, не поддаваться на провокации. Это противоречит версии следователей, которые обвиняют Барахоева в том, что он якобы призывал собравшихся к противоправным действиям против силовиков. Никаких преступных действий ни самого Ахмеда Барахоева, ни людей, которые в то утро находились на площади, на этой видеозаписи мы не увидели», - сказал адвокат.

По этому эпизоду имеется и отдельная видеозапись, где этот фрагмент событий 27 марта 2019 года запечатлен более отчетливо, отметил Абубакаров.

После перерыва были допрошены четыре засекреченных потерпевших росгвардейца, которые, как и предыдущие допрошенные, заявили, что никого из обвиняемых не знают и ничего по существу уголовного дела сказать не могут, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. «Двое сразу заявили, что они не считают себя потерпевшими по настоящему делу и им неизвестно, почему их считают потерпевшими. Все четверо сказали, что не могут сообщить ничего об организации применения насилия нашими подзащитными... По их словам, людей, которые находились в зале суда в качестве обвиняемых, они их не знают, и им неизвестно, в чем их обвиняют. Каждый из них заявил, что не знаком с материалами данного уголовного дела, потому что никого из них следователь не приглашал для ознакомления», - сказал адвокат.

Адвокаты сообщили о проблемах со здоровьем у троих активистов

Из шестерых обвиняемых трое (Малсаг Ужахов, Зарифа Саутиева и Ахмед Барахоев) должны находиться под медицинским наблюдением, отметил он. «Они тяжело переносят поездки в автозаке. Начнется жара, и тогда вообще нахождение в автозаке для людей даже сравнительно здоровых – это тяжело, а для больных хроническими заболеваниями - это пытка», - считает Беков.

«Последнее время у Малсага держится постоянно очень высокое давление, не снижается уровень сахара в крови. Его как хронического больного два раза в год – весной и осенью - госпитализировали на две недели. В больнице он проходил необходимый курс лечения, после этого у него всегда стабилизировалось давление, и не было больше никаких осложнений. Уже два с лишним года он не получает того лечения, которое ему регулярно проводили два раза в год. Он старается не подавать вида, что ему плохо, но мы все видим, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Все наши ходатайства об изменении меры пресечения для Малсага Ужахова и Зарифы Саутиевой остаются без внимания», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куртиев.

Сестра Зарифы Саутиевой Румина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что виделась с ней после того, как закончился Ураза-байрам. «Нас пустили в зал суда, и мы смогли немного поговорить. После того, как ее вернули в СИЗО, у нее настроение подавленное. Это видно по ее внешнему виду, по настроению. Это и понятно: пожить пару дней в нормальных человеческих условиях и опять вернуться в камеру – это был стресс», - сказала она.

10 марта активистка Саутиева была переведена из СИЗО под домашний арест, а 16 марта Ставропольский краевой суд постановил вернуть ее под стражу. После этого лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе. 23 марта пятеро ингушских активистов прекратили головку по просьбе муфтията и Совета тейпов Ингушетии.

По словам Румины, сейчас перед ней стоит проблема купить Зарифе летнюю одежду. «Ведь чтобы купить любую вещь, нужно ее примерить. Купила одно платье, а там неудачный крой, и ей в этом платье неудобно. Сфотографировала на телефон несколько образцов, что нашла в магазине, Билан Дзугаев (адвокат Зарифы) ей покажет, и она выберет... Еще большая проблема передать ей это платье: нужно писать заявления, просить разрешения у начальника смены, у начальства СИЗО... Если не подойдет, то нужно будет вернуть вещь, а значит - опять волокита с заявлениями и просьбами", отметила сестра подсудимой. Если бы разрешили свидание, то Зарифа примерила был платья, выбрала то, что подошло, посетовала Румина.

В камере с Зарифой находится 12 человек, на каждого приходится два метра, рассказала она. У них целая проблема постирать вещи и высушить их, рассказала сестра активистки. «Поэтому стараюсь выбрать платье, чтобы его можно было быстро высушить после стирки. Зарифа сначала была в другой камере, там была стиральная машина. Но оттуда она попросила ее перевести, потому что там женщины курили, а сестра не переносит запах дыма. Мы уже купили холодильник в камеру, где Зарифа. Оформили его через благотворительный фонд как подарок СИЗО. Мы бы и стиральную машину купили бы, но камера маленькая, она не помещается. Вот и сушат там свое белье на верёвках, натянутых вдоль и поперек в камере. Из-за этого воздух влажный, в камере сырость», - рассказала Румина.

По ее словам, до сих пор не решен вопрос о проведении Зарифе обследования. «Опять нужно писать многочисленные ходатайства с просьбой предоставить сестре возможность провести исследование печени с помощью аппарата УЗИ. Надеюсь, что это будет быстрее, чем это было с забором биоматериалов», - отметила она.