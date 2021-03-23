23 марта 2021, 19:31

Пятеро ингушских активистов, объявивших голодовку в знак протеста против заключения под стражу Зарифы Саутиевой, прекратили акцию по просьбе муфтията и Совета тейпов Ингушетии.

"Кавказский узел" сообщал, что лидеры ингушского протеста, обвиняемые по делу о митинге в Магасе, объявили голодовку и отказались принимать дальнейшее участие в процессе в знак протеста против решения Ставропольского краевого суда от 16 марта - суд постановил вернуть под стражу активистку Зарифу Саутиеву, отпущенную из СИЗО всего за неделю до этого. 17 марта шесть из семи ингушских активистов отказались выходить из камер для участия в судебном заседании - на него явилась только сама Зарифа Саутиева.

Дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. 1 Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

Лидеры ингушского протеста прекратили голодовку, прислушавшись к просьбам об этом, в том числе со стороны религиозных деятелей и адвокатов, сообщил сегодня адвокат Борис Кодзоев на своей странице в Facebook. Публикация сопровождается фотографией оригинала заявления, адресованного начальнику СИЗО Пятигорска и судье Кисловодского горсуда.

"Мы, нижеподписавшиеся, официально заявляем, что объявленную нами голодовку 16.03.2021 г. ввиду незаконной отмены решения суда об изменении меры пресечения в отношении Зарифы Саутиевой, мы прекращаем в связи с тем, что с этой просьбой к нам обратились общественность, муфтият, Совет тейпов Ингушетии и иные лица, неравнодушные к нашей судьбе и к судьбе нашего народа", - сказано в документе.

Заявление датировано сегодняшним днем и подписано пятью из семи человек, объявивших ранее голодовку - Барахоевым, Чемурзиевым, Мальсаговым, Нальгиевым и Хаутиевым.

Документ был зачитан адвокатами на сегодняшнем заседании суда, отмечается в сообщении Telegram-канала ингушских активистов "ФортангаORG".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Ингушетии не проводят публичных акций в поддержку арестованных, опасаясь спровоцировать новые аресты по делу о митинге в Магасе.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.