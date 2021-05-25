25 мая 2021, 21:43

Суд отпустил Ахмеда Погорова под домашний арест

Ингушский активист Ахмед Погоров отпущен из-под стражи и теперь будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте, сообщил адвокат Магомед Гагиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля силовики задержали бывшего главу управления МВД по Ингушетии, сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе. 22 апреля Нальчикский горсуд продлил ему срок содержания под стражей до 25 июня. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе, который прошел в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году. Лидеры ингушского протеста ставили целью не допустить кровопролития, предотвратить насилие, прокомментировал обвинения Погорову юрист Магомед Муцольгов. Адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. 

Скриншот сообщения со страницы Магомеда Гагиева в Instagram https://www.instagram.com/p/CPTiDfwsgLy/?utm_medium=copy_link"Три дня заседаний Верховного суда КБР по рассмотрению нашей апелляционной жалобы не пропали понапрасну! Ахмед Погоров отпущен под домашний арест! Суд услышал представленные защитой убедительные доказательства, свидетельствующие об отсутствии необходимости содержания под стражей Ахмеда, в том числе наши просьбы учесть ухудшение состояния здоровья его престарелого отца после задержания моего подзащитного", - написал Магомед Гагиев сегодня на своей странице в Instagram.

По данным адвоката, Погоров будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте и "будет строго соблюдать установленные судом запреты и ограничения".

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Все уголовные дела рассматриваются судами на Ставрополье.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Даудов согласился обсудить с ингушскими активистами вопрос о спорных землях", "Правозащитники поддержали идею отказа от празднования 23 февраля на Северном Кавказе", "Процесс по делу лидеров ингушского протеста взят правозащитниками под общественное наблюдение".

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