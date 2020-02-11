Обвинение потребовало отправить ингушского активиста Дугиева в колонию

11 февраля 2020, 14:26

Участник митинга в Магасе Ибрагим Дугиев на сегодняшнем заседании суда признал вину в нападении на росгвардейца. Он настаивает, что не руководствовался политическими мотивами, а вступился за женщин и стариков. Представитель прокуратуры предложил приговорить Дугиева к году заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля 2019 года. Проведя полгода в СИЗО, он решением Верховного суда Кабардино-Балкарии был переведен под домашний арест, став первым освобожденным из-под стражи участником мартовских протестов.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Дугиев отверг политическую составляющую обвинения

На сегодняшнем заседании Железноводского городского суда по делу Ибрагима Дугиева присутствовали сотрудник прокуратуры, адвокат Висит Цороев, подсудимый, его мать и брат. В начале заседания судья огласила заявление потерпевшего силовика, который заявил, что не имеет никаких претензий к подсудимому.

Адвокат предоставил судье характеристики, данные подсудимому с места жительства и работы. Согласно этим документам, Дугиев религиозный, спокойный и обходительный человек, который активно участвовал в общественной и религиозной жизни села, он волонтер благотворительных организаций "Темам" и "Вошал". Дугиев является опекуном своей матери, инвалида второй группы.

Во время прений адвокат предложил суду прекратить уголовное преследование его подзащитного, ограничившись штрафом. Прокурор возразил. Судья, удалившись на время в совещательную комнату, отклонила предложение защиты и объявила начало прений.

Сторона обвинения продолжила настаивать на политических мотивах действий Дугиева. "На том митинге рассматривались именно политические вопросы: отставка главы республики, проведение референдума, установление административных границ. И еще: почему насилие применяли именно к сотрудникам Росгвардии, а не сотрудникам республиканского МВД? И где в материалах дела мы видим хоть один факт действий сотрудников Росгвардии против стариков и женщин? Везде мы видим запрет на применение спецсредств к ним и проведение мероприятий во время исполнения протестующими религиозного обряда", - указал сотрудник прокуратуры. Он предложил суду приговорить Дугиева к году колонии общего режима.

Ибрагим Дугиев в своем выступлении признал вину в нападении на росгвардейца, но отверг политическую составляющую обвинения: влияние авторитета организаторов незаконного митинга и наличия политической вражды к тогдашнему главе республики Юнус-Беку Евкурову. "Не хочу себя оправдывать. Дал волю эмоциям и совершил ошибки. Но политической составляющей в моих действиях не было", - подчеркнул Ибрагим Дугиев

Студент-заочник Ибрагим Дугиев о митинге в Магасе узнал из соцсетей. Приехав на площадь 27 марта 2019 года, он увидел, как росгвардейцы оттесняют женщин и стариков с площади, и решил заступиться за них, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев. По его словам, на видеозаписи столкновений видно, как Дугиев бьет ногами лежащего на асфальте сотрудника Росгвардии ногой, попадая ему по голове, щиту и туловищу.

Следующее заседание состоится 25 февраля. Подсудимому будет предоставлено последнее слово.

Перед обыском у Дугиевых силовики выбили окна и двери

Мать активиста Фердовс Дугиева рассказала о "жестком" обыске в апреле 2019 года. "Рано утром стали барабанить в дверь. Мы не успели открыть, они нам двери вынесли и окна побили. Сказали, что все законно, что боялись, будто мы окажем вооруженное сопротивление", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Ибрагим Дугиев сообщил, что не лишился ни работы, ни учебы. "В вузе мне предоставили академический отпуск, мой работодатель - я работал торговым представителем - держит мое место, и после освобождения я вернусь на прежнее место работы", - рассказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Дугиева, в СИЗО его дважды помещали в карцер. "В изоляторе нормально кормили, но в СИЗО Нальчика плохое было питание. Таких мясных "запчастей" я никогда до этого не видел. Помощь "Неотложки" была очень кстати", - отметил он.

Активисты из Ингушетии, организовавшие группу "Неотложка", оказывают психологическую поддержку, помогают продуктами питания многим арестованным участникам мартовского митинга в Магасе.

Ибрагим Дугиев отметил, что во время домашнего ареста часто подвергался проверкам со стороны УФСИН. "Покоя мне не дают", - сказал Дугиев.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".