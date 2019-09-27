Суд впервые отпустил из-под стражи участника мартовских акций протеста в Магасе

27 сентября 2019, 18:18

Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил домашний арест активисту Ибрагиму Дугиеву, который полгода провел в СИЗО. Защита назвала решение суда неожиданным, поскольку до этого суды продлевали аресты всем участникам мартовских протестов в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля, срок его содержания под стражей был продлен до 25 декабря.

Дугиеву грозит 10 лет заключения по статье о применении насилия против представителя власти. Правозащитный центр "Мемориал" предоставил активисту адвоката.

Ибрагиму Дугиеву смягчили обвинение в рамках статьи о насилии против представителя власти, теперь его дествия не считаются опасными для здоровья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев. "Мы сказали, что больше шести месяцев держать по такой статье нельзя, а сторона обвинения сказала, что Верховный суд России по другим участникам [митинга], кому переквалифицировали [обвинение], уже продлил арест. Но судья все равно прислушался к доводам защиты", - сообщил Цороев.