27 сентября 2019, 18:18
Суд впервые отпустил из-под стражи участника мартовских акций протеста в Магасе
Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил домашний арест активисту Ибрагиму Дугиеву, который полгода провел в СИЗО. Защита назвала решение суда неожиданным, поскольку до этого суды продлевали аресты всем участникам мартовских протестов в Ингушетии.
Как писал "Кавказский узел", Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля, срок его содержания под стражей был продлен до 25 декабря.
Дугиеву грозит 10 лет заключения по статье о применении насилия против представителя власти. Правозащитный центр "Мемориал" предоставил активисту адвоката.
Ибрагиму Дугиеву смягчили обвинение в рамках статьи о насилии против представителя власти, теперь его дествия не считаются опасными для здоровья, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев. "Мы сказали, что больше шести месяцев держать по такой статье нельзя, а сторона обвинения сказала, что Верховный суд России по другим участникам [митинга], кому переквалифицировали [обвинение], уже продлил арест. Но судья все равно прислушался к доводам защиты", - сообщил Цороев.
По его словам, Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Дугиева под домашний арест. "Его должны забрать и отвезти домой сегодня - ночевать он в СИЗО не должен, ночь он должен провести у себя дома. Практика домашнего ареста обычно включает в себя надевание специального браслета", - передал в 16.12 мск слова адвоката корреспондент "Кавказского узла".
По словам Висита Цороева, помимо Дугиева, обвинение по статье о применении насилия против представителя власти смягчено еще десяти фигурантам дела о мартовском митинге, сообщили сегодня "Кавказ.Реалии". Однако это первое подобное решение суда по делу о митинге в Магасе, остальные обвиняемые пока находятся под арестом, со ссылкой на Цороева информировало "МБХ-медиа". "Неожиданно для нас суд вынес объективное решение", - процитировало издание слова адвоката.
26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующий день начались стычки с силовиками. В начале апреля начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.
В ходе заседания Цороев сослался на судебные решения по аналогичным делам против московских активистов Павла Устинова и Алексея Миняйло. "Почему людей, которых обвиняют по части 2 статьи 318, отпускают, а моего подзащитного и других обвиняемых по части 1 той же самой статьи, оставляют под стражей? Верховный суд РФ не раз указывал, что судебная практика должна быть единообразной. Поместив моего подзащитного под домашний арест, суд принял справедливое решение", - привел слова адвоката на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".
Устинов был арестован после разгона августовского митинга с требованием регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии, но 20 сентября отпустил активиста под подписку о невыезде. Член предвыборного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь Алексей Миняйло был освобожден из-под ареста 26 сентября, возбужденное против него дело об участии в массовых беспорядках закрыто, сообщило издание.
Информация о задержаниях активистов отслеживается "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"