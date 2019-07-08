Сотрудник силовых структур. Магас. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

08 июля 2019, 21:22

Срок содержания под стражей ингушского активиста Дугиева сокращен на 10 суток

Верховный суд Кабардино-Балкарии сократил содержание под стражей Ибрагима Дугиева, подозреваемого в нападении на силовиков во время акции протеста в Магасе, на 10 суток. Защита активиста намерена подать кассационную жалобу на это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", по словам родных Ибрагима Дугиева, силовики задержали его 9 апреля в селе Кантышево Назрановского района после обыска. За день до задержания активист добровольно посетил следователей, никаких претензий ему предъявлено не было, рассказал один из лидеров протестов в Ингушетии Ахмет Погоров. Дугиев заподозрен в участии в массовых беспорядках и применении насилия к силовикам, правозащитный центр "Мемориал" предоставил активисту адвоката.

После митинга 26-27 марта в Ингушетии прошла волна задержаний. Часть активистов были оштрафованы, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. 10 апреля Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарии заключил Ибрагима Дугиева под стражу до 8 июня. 5 июня суд продлил срок его ареста до 25 сентября. Защита обжаловала это решение. 

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу на арест Ибрагима Дугиева, поданную 1 июля. Первое рассмотрение жалобы состоялось 3 июля, но было отложено, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

В начале судебного заседания, которое началось с двухчасовым опозданием, защита активиста подала ходатайство об отводе председательствующего судьи, однако оно было отклонено.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Верховный суд Кабардино-Балкарии изменил постановление суда первой инстанции, сократив срок содержания Дугиева под стражей на 10 суток, до 15 сентября, сообщил адвокат активиста Висит Цороев.

"Изменение постановления в виде сокращения срока не является для нас существенным или положительным результатом, поэтому указанное решение будет обжаловано в кассационном порядке", - сказал Цороев "Кавказскому узлу". 

Комментариями представителей Верховного суда Кабардино-Балкарии "Кавказский узел" не располагает. 

Уголовное дело в отношении Ибрагима Дугиева открыто по статье о применении насилия против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК России), указано на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии. Максимальное наказание, которое грозит активисту по этой статье, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. 

Напомним, 27 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным Следкома России, десять силовиков получили травмы.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд повторно признал обыски в доме Мусы Мальсагова законными", "Сын Ахмеда Барахоева оштрафован за участие в митинге", "Багаудин Хаутиев первым из 40 задержанных активистов обвинен по делу о протестах в Ингушетии". 

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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