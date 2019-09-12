Суд оставил под стражей Ибрагима Дугиева

12 сентября 2019, 03:30

Срок ареста 25-летнего активиста из Ингушетии Ибрагима Дугиева продлен до 15 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", Ибрагим Дугиев был задержан 9 апреля в селе Кантышево Назрановского района после обыска. За день до задержания активист добровольно посетил следователей, никаких претензий ему предъявлено не было, рассказал один из лидеров протестов в Ингушетии Ахмет Погоров. Уголовное дело в отношении Дугиева возбуждено по статье о применении насилия против представителя власти (часть 2 статьи 318 УК России). Максимальное наказание, которое грозит активисту по этой статье, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Правозащитный центр "Мемориал" предоставил активисту адвоката.

Нальчикский горсуд 11 сентября продлил арест Ибрагиму Дугиеву до 15 декабря, сообщает "Правозащитный центр "Мемориал".

Представитель следствия заявил, что намерения и возможности Дугиев скрыться подтверждаются оперативной информацией, однако не уточнил, о какой именно информации идёт речь. Следствие также опасается, что Дугиев может оказать воздействие на свидетелей и они изменят показания «как лично, так и через иных неустановленных лиц». Он подчеркнул сложность уголовного дела и попросил продлить арест Дугиева, говорится в релизе, опубликованном на сайте правозащитного центра.

По мнению адвоката Висита Цороева, ходатайство следствия подано в нарушении требований УПК РФ. В ходатайстве не указаны сведения о следственных и иных процессуальных действиях, произведенных после избрания меры пресечения или продления ареста, а также основания и мотивы для дальнейшего продления. Цороев указал и на голословность утверждений, что Дугиев может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей, говориться в релизе.

Однако суд согласился с доводами следствия, посчитав, что Дугиев может скрыться, так как у него есть загранпаспорт. Адвокат намерен обжаловать это решение, так как считает его незаконным и необоснованным.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующий день начались стычки с силовиками. В начале апреля начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".