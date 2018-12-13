Ингушские тейпы объявили траур по убитым в Назрани

13 декабря 2018, 15:52

Съезд тейпов Ингушетии сегодня направил в прокуратуру требование объективного расследования инцидента в Назрани, во время которого были убиты два человека, в том числе активист Муслим Хашагульгов. Старейшины также решили объявить республиканский траур по погибшим.

Как писал "Кавказский узел", сегодня родственникам выдали тело активиста Муслима Хашагульгова, убитого 12 декабря около ТЦ "Ковчег" в Назрани. Около морга в Назрани собралось около 20 человек, большинство же родственников Хашагульгова поехали на похороны в поселок Сунжа, туда же отправились члены Совета тейпов.

12 декабря около ТЦ "Ковчег" произошел взрыв. По информации источников в силовых структурах, предполагаемые боевики бросили гранату в полицейских, ранив двух силовиков, при задержании двое нападавших были убиты. МВД подтвердило, что при взрыве пострадали два силовика, не уточнив информацию о подозреваемых. По словам очевидцев, погибли активист Муслим Хашагульгов, работавший в охране ТЦ, и продавец Ханиев. Секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов подтвердил сегодня, что убиты жители Назрани Ханиев, 1994 года рождения, и Хашагульгов, 1987 года рождения.

Общественность и старейшины Ингушетии объявили республиканский траур по погибшим молодым людям и направляются сегодня на похороны Муслима Хашагульгова в Сунжу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из старейшин Ахмед Барахоев.

"Сегодня у нас был съезд тейпов, на котором мы осудили вчерашний акт властей по отношению к нашей молодежи. Все знали Муслима как хорошего, активного молодого человека, не способного совершить противозаконное действие. Мы приняли обращение к прокуратуре с требованием обеспечить объективное расследование произошедшего. Все тейпы подписали это письмо. Оно уже отправлено в прокуратуру. Также принято решение объявить республиканский траур по погибшим в ходе вчерашнего инцидента", - сказал Ахмед Барахоев.

Кроме того, по его словам, совет тейпов обратился к ингушской молодежи с призывом соблюдать спокойствие. "Мы призвали молодежь вести себя сдержанно, как это принято на Кавказе, слушаться своих старейшин, не проводить акции без разрешения старших, чтобы никаких самосудов не было", - отметил он.

Ингушский активист Барах Чемурзиев напомнил о презумпции невиновности убитых в Назрани. "Они невиновны, потому что виновность у нас в стране устанавливает только суд", - сказал активист. В своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале "ФортангаORG", Чемурзиев также призвал жителей Ингушетии пойти на похороны, а правоохранителей - "расследовать это дело, довести его до конца и найти виновных".

Активисты подвергли сомнению официальную версию инцидента

Активист Муса Абадиев назвал инцидент в ТЦ "Ковчег" "провокацией против общественных деятелей", пояснив, что Муслим Хашаульгов был активным участником октябрьских акций протеста в Магасе.

По данным "ФортангаORG", Муслим Хашагульгов работал в охране ТЦ "Ковчег", а кроме того, в ассоциации юристов оказывал людям бесплатную юридическую помощь и сотрудничал с порталом "Магас-Лайф".

"Он был активным участником митингов, выступал против передачи наших земель. При этом был очень мирным, спокойным, рассудительным парнем", - рассказал Абадиев корреспонденту "Кавказского узла".

Все, кто лично знал Муслима Хашагульгова, характеризуют его только с положительной стороны, написала на своей странице в Facebook журналистка Изабелла Евлоева. "Умный, искренний, с искрометным чувством юмора, придерживался пацифистских взглядов на жизнь. Муслим был гражданским активистом, работал в Ассоциации юристов и проводил бесплатные юридические консультации для населения. Кроме этого, записывал интервью на портале "Магас-Лайф", в вечернее время подрабатывал в охране ТД "Ковчег", - написала она.

ТЦ "Ковчег" известен тем, что местные гражданские активисты и лидеры митинга против передачи ингушских земель, использовали его как штаб-квартиру и пресс-центр, уточнил на своей странице в Facebook Бекхан Плиев.

"Там же снимали офисы еще несколько общественных организаций и СМИ. Вследствие вышесказанного к этому ТЦ было приковано пристальное внимание силовиков, и там проводились несколько раз за последнее время силовые мероприятия. Очевидцы говорят, что рядом с ТЦ дежурили люди в форме, и предположу, что велось постоянное наружное наблюдение. Как же тогда получилось, что незаметно для всех было заложено взрывное устройство, унесшее жизни людей? Это преступное разгильдяйство или умысел? Если это умысел, кто тогда дал добро на отстрел гражданских активистов Ингушетии?" – написал он.

Руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов сообщил 12 декабря в своем блоге на "Кавказском узле", что Муслима Хашагульгова знал лично. "Это был образованный, начитанный, воспитанный, смелый и хороший парень с активной гражданской позицией. Он принимал активное участие во встречах молодежи, блогеров, гражданских активистов с чиновниками различного уровня, в том числе и с главой республики, на которых критиковал их и говорил им прямо в лицо неприятную для чиновников правду. При этом предлагал для реализации различные молодежные проекты", - написал Муцольгов в своем посте "В Назрани убит молодежный активист Муслим Хашагульгов".

Правозащитник выразил уверенность в том, что "никакого отношения к противоправной деятельности Муслим не имел". "Я хочу верить в то, что его смерть трагическая случайность, а не спланированное убийство. Потому как если это второй вариант, то можно с уверенностью говорить о самом негативном сценарии, написанном для Ингушетии. Волну народного протеста, все акции гражданских активистов очень легко будет "загасить" в рамках различного рода контртеррористических операций, мнимой борьбы с терроризмом и экстремизмом", - написал Магомед Муцольгов.