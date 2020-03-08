08 марта 2020, 07:36

Арестован участник митинга в Магасе Заурбек Дзауров

Силовики задержали жителя Назрановского района Заурбека Дзаурова, находившегося в розыске по подозрению в насилии на митинге против новых границ с Чечней, он помещен в следственный изолятор, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ингушетии, в рамках расследования дела о прошлогодних столкновениях в Магасе, провели 5 марта обыски в трех населенных пунктах. Были задержаны не менее шести жителей республики, среди которых – Ахмед Чахкиев и Ахмед Дугиев. Еще один местный житель Магомед Аушев был объявлен в розыск. Четверых позже отпустили, Чахкиева поместили под стражу.

Правоохранители задержали Дзаурова 7 марта, его доставили для допроса в Нальчик, сообщила со ссылкой на адвоката Хусейна Гулиева "Медиазона".

Скриншот сообщения в

Житель Назрановского района Заурбек Дзауров разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2,3 ст. 212 УК РФ (участие и призывы к массовым беспорядкам) и ч.2 ст.318 УК РФ (Применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти), информировало МВД по Ингушетии на своем сайте. Отметим, максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, составляет до 10 лет лишения свободы.

"Его задержали в доме двоюродного брата в Назрани", - приводит слова адвоката издание ФортангаORG в своем Telegram-канале. Дзауров отправлен в следственный изолятор в Нальчике, сказал Гулиев.

Напомним, участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. Уже в апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ингушский активист Магомед Оздоев освобожден из колонии", "Ингушский активист заявил о слежке силовиков", "«Неотложка» прекратила деятельность после давления силовиков."

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