Арестован участник митинга в Магасе Заурбек Дзауров

08 марта 2020, 07:36

Силовики задержали жителя Назрановского района Заурбека Дзаурова, находившегося в розыске по подозрению в насилии на митинге против новых границ с Чечней, он помещен в следственный изолятор, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ингушетии, в рамках расследования дела о прошлогодних столкновениях в Магасе, провели 5 марта обыски в трех населенных пунктах. Были задержаны не менее шести жителей республики, среди которых – Ахмед Чахкиев и Ахмед Дугиев. Еще один местный житель Магомед Аушев был объявлен в розыск. Четверых позже отпустили, Чахкиева поместили под стражу.

Правоохранители задержали Дзаурова 7 марта, его доставили для допроса в Нальчик, сообщила со ссылкой на адвоката Хусейна Гулиева "Медиазона".

Житель Назрановского района Заурбек Дзауров разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ч. 2,3 ст. 212 УК РФ (участие и призывы к массовым беспорядкам) и ч.2 ст.318 УК РФ (Применение опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти), информировало МВД по Ингушетии на своем сайте. Отметим, максимальное наказание, предусмотренное этими статьями, составляет до 10 лет лишения свободы.

"Его задержали в доме двоюродного брата в Назрани", - приводит слова адвоката издание ФортангаORG в своем Telegram-канале. Дзауров отправлен в следственный изолятор в Нальчике, сказал Гулиев.

Напомним, участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. Уже в апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.