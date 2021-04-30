Суд в Магасе повторно оштрафовал муфтия Ингушетии

30 апреля 2021, 11:52

Магасский райсуд назначил еще один штраф в 10 тысяч рублей бывшему руководителю Духовного центра мусульман Ингушетии Исе Хамхоеву, признав его нарушителем порядка организации и проведения собрания, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Как сообщал "Кавказский узел", суд назначил 10 тысяч рублей штрафа муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву за проведение заседания, участники которого попросили президента России смягчить меру пресечения лидерам протестов в Магасе. Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение Магасского районного суда о штрафе в 10 тысяч рублей Хамхоеву.

Муфтий Иса Хамхоев возглавлял Духовный центр мусульман Ингушетии в 2004-2019 годах, говорится в биографии Исы Хамхоева, размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В августе 2020 года Хамхоев, ранее уже возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии 15 лет, вновь избран на этот пост после смерти муфтия Абдурахмана Мартазанова от коронавируса.

10 августа 2020 года прошли выборы нового муфтия в Духовном центре мусульман, на собрании присутствовало 67 человек. Судья посчитал, что фактическим руководителем был Хамхоев и ему следовало, организовывая публичное мероприятие, уведомить власти о его проведении. Муфтием был избран Иса Хамхоев. Участковый, а после этого суд назвали организатором этого мероприятия самого Хамхоева, хотя на момент выборов исполняющим обязанности муфтия был Муххамад Хаштыров, сообщил сегодня на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал"*.

Число участников мероприятия не превышало ста человек, что позволяло проводить собрание без уведомления, приведены в пресс-релизе слова адвоката Магомед-Басира Оздоева, который представлял интересы Хамхоева в суде.

Хамхоев действительно нарушил Закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" и совершил правонарушение по части 1 статьи 20.2 КоАП, заявил на это судья, слова которого также приведены в пресс-релизе.

Дело Исы Хамхоева поступило в Магасский райсуд 17 ноября 2020 года, в отдел судебного производства его материалы были переданы 1 марта, следует из карточки на сайте суда.

Часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" предусматривает до 20 тысяч рублей либо до 40 часов обязательных работ для физлиц, а также до тридцати тысяч рублей для должностных лиц и до ста тысяч рублей для юрлиц.

Напомним, что 26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября 2020 года вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.

Дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском городском суде в Ставропольском крае. Почти все допрошенные в суде участники судебного процесса, в том числе свидетели обвинения, дают показания в пользу обвиняемых. 10 февраля засекреченные свидетели обвинения по делу лидеров ингушского протеста не явились для допроса на заседание Ессентукского горсуда. Защита предположила, что дело таким образом искусственно затягивается.

* Организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению министерства юстиции РФ.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".