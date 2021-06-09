Видеозаписи подтвердили невиновность ингушских активистов

09 июня 2021, 03:18

Просмотренные в суде видеозаписи с акции протеста в Магасе не содержат доказательств того, что лидеры ингушского протеста призывали к противоправным действиям или сами участвовали в беспорядках, сказал адвокат Джабраил Куриев. Суд игнорирует просьбы о медобследовании Малсага Ужахова, Зарифы Саутиевой и Ахмеда Барахоева, указал он.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. 20 апреля Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым, 19 мая Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Допрошенный 2 июня в Ессентукском суде сотрудник Росгвардии обвинил в провокации насилия на митинге в Магасе одного из активистов, хотя ранее никак не упоминал его в своих показаниях, сообщил адвокат. Правозащитники обсудили дело лидеров протеста в Магасе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Состоялось очередное судебное заседание по делу ингушских активистов, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Джабраил Куриев. «Участники судебного процесса знакомились и обсуждали видеоматериалы, которые были сделаны во время несанкционированного митинга в марте 2019 года. Со всеми этими материалами участники процесса, как сторона обвинения, так и защита и обвиняемые, были ознакомлены во время предварительного следствия. Неожиданностей ни для кого не было», - сказал он.

При самом тщательном просмотре ни на одном фрагменте видео не было того, что могло указать на подзащитных как на провокаторов молодежи на противоправные действия или как на непосредственных активных участников конфликта, отметил Куриев. «На всем отснятом материале с разных ракурсов мы видели то Ахмеда Барахоева с Малсагом Ужаховым, которые уговаривают парней успокоиться, то Мусу Мальсагова, уговаривающего особо разгневанных молодых людей успокоиться, разойтись, отойти подальше от силовиков», - сказал адвокат. Ни одного намека, ни одного слова, которые бы подтверждали, что лидеры настраивают толпу на применение силы по отношению к росгвардейцам, не было, сказал защитник.

«Видно, что со стороны руководства МВД России по Ингушетии, которое находилось в это время на площади в Магасе, не предпринимается никаких действий, чтобы снять накал напряженности как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков. Судя по видеоматериалу... никаких распоряжений в адрес росгвардейцев от них не поступало, никто из них не вступал в переговоры с митингующими», - отметил Куриев.

Тринадцать полицейских в Ингушетии, которые были уволены после митинга в Магасе за отказ применить силу к протестующим, были обвинены в неисполнении приказа. Они пытались добиться восстановления на службе, но суд отказал им. Силовики рассказали, что распоряжение о разгоне митинга от руководства не поступало, а уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено из-за попытки отстоять свои права в суде. 5 июня стало известно, что следствие по уголовному делу 12 бывших полицейских, которые обвинены в неисполнении приказа, завершено, дело еще одного силовика выделено в отдельное производство.

Подсудимым плохо было видно, что демонстрировалось на телеэкране, сказал адвокат. «Экран телевизора не был большим, и рассмотреть, что там видно, находясь в «аквариуме» вдали от телевизора, было трудно. Но Ахмеда Барахоева, Малсага Ужахова и Мусу Мальсагова, которых оператор снимал крупным планом, наши подзащитные смогли увидеть и услышать», - заметил он.

Куриев рассказал, что на это заседание суда в Ессентуки не приехал никто из родственников обвиняемых, не было также никого из группы поддержки.

Адвокат сказал, что его по-прежнему волнует состояние здоровья его подзащитного Малсага Ужахова. «Давление по-прежнему высокое, все ходатайства защиты о необходимом медицинского обследования не только Ужахова, но и Зарифы Саутиевой и Ахмеда Барахоева, суд оставляет без внимания», - указал он.

Вопрос о медицинском обследовании и последующем лечении Зарифы Саутиевой находится в стадии решения, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра активистки Румина. «Но слишком уж медленными темпами идет решение этого вопроса», - посетовала она. Румина сказала, что ей удалось передать часть одежды для Зарифы.

Следующее судебное заседание состоится 16 июня, сообщил Куриев.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".