Защита ингушских активистов поставила под сомнение показания силовика

03 июня 2021, 00:44

Допрошенный в суде по делу лидеров ингушского протеста сотрудник Росгвардии обвинил в провокации насилия на митинге в Магасе одного из активистов, хотя ранее никак не упоминал его в своих показаниях, сообщил адвокат. Правозащитники обсудили дело лидеров протеста в Магасе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. 20 апреля Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым, 19 мая Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Допрошенные 25 мая в Ессентукском суде сотрудники Росгвардии заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе. Троим из семи активистов, находящихся в следственном изоляторе, требуется медицинское наблюдение, заявили защитники.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

В Ессентукском городском суде 2 июня продолжился допрос свидетелей обвинения. Опросили только одного засекреченного свидетеля - потерпевшего сотрудника Росгвардии, который ранее, в ходе предварительного следствия, выступил как потерпевший, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Куриев.

"Он указал на одного из подсудимых, и сказал, что, по его мнению, в результате слов этого человека митингующие проявили агрессию. Что было сказано, он не понял, потому что говорил этот человек по-ингушски. Но, по его убеждению, этих слов было достаточно, чтобы митингующие проявили агрессию по отношению к росгвардейцам", - рассказал адвокат.

Эти показания на стадии следствия свидетель не давал, но сказал, что во время разгона митинга он получил удар скамейкой по голове, отметил Куриев. Свидетель обвинения также добавил, что с материалами дела не знаком, указал адвокат.

"Спустя два года он вспомнил об этом случае. По его словам, он опознал человека, который кидал в него скамейкой, но к нему не имеет никаких претензий, а считает виноватым в этом инциденте одного из подсудимых. Он сказал, что его узнал через интернет", - пересказал показания потерпевшего адвокат.

"В действиях подсудимых свидетель усмотрел признаки экстремизма, которые проявились в организации несанкционированного митинга. На уточняющий вопрос защиты, считает ли он, что организация несанкционированного митинга - это экстремизм, свидетель ответил утвердительно", - рассказал Куриев.

Защита поинтересовалась у свидетеля, когда он лучше помнил мартовские события 2019 года: через месяц, когда давал показания следователю, или сейчас, через два года. "Он ответил, что все четко помнил на следующий день после событий. Однако тогда [...] на предварительном следствии не сообщил следователю о человеке, слова которого вызвали агрессию у митингующих. Тогда, два года назад, он отметил только человека, который в него что-то кидал, а про подсудимых он тогда ничего не говорил, а тут вдруг его осенило", - заметил адвокат.

После перерыва в Ессентукском суде были исследованы видеоматериалы, отснятые на митинге, сообщил Куриев. Он отметил, что перед просмотром адвокатам и обвиняемым сказали, на видео есть факты, подтверждающие вину лидеров протеста. Однако при просмотре видео было четко видно, как Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов находятся среди митингующих и пытаются успокоить молодежь, отметил он. "Эпизодов, которые бы свидетельствовали о том, что они совершают противоправные действия, защита не усмотрела", - указал адвокат.

Дело ингушских активистов обсудили на встрече с Москальковой

Правозащитники Лев Пономарев*, руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов, которые являются участниками судебного процесса по делу ингушских лидеров протеста, а также председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина побывали на личном приеме у уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. На этой встрече присутствовали адвокаты Зарифы Саутиевой, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова, рассказал Лев Пономарев* корреспонденту "Кавказского узла".

Говорили не только о них (подсудимых), разговор был гораздо шире, отметил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Орлов. "Обсуждались вопросы изменения меры пресечения, несправедливость их нахождения в СИЗО. Обсуждались вопросы оказания медицинской помощи всем обвиняемым по этому делу и вопросы условий содержания в СИЗО. Мы были выслушаны благожелательно и внимательно", - сообщил правозащитник.

Комментариями уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой по поводу встречи с правозащитниками "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, на скамье подсудимых - член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал"** признал всех обвиняемых политзаключенными.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

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