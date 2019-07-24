Багаудин Мякиев потребовал медицинской помощи в СИЗО

24 июля 2019, 22:49

Ингушский активист Багаудин Мякиев, рассказавший адвокату об избиении, обратился в прокуратуру с требованием предоставить ему медицинскую помощь. Администрация СИЗО в Нальчике сочла травмы Мякиева несущественными, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля адвокат Фатима Урусова сообщила о том, что в СИЗО в Нальчике был избит член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев. "Есть следы побоев на лице. Причины избиения мы не знаем", - сказала она. Другие арестованные объявили голодовку в знак солидарности с Мякиевым, но прекратили ее после встречи с сотрудниками прокуратуры, рассказали 19 июля представители ОНК Кабардино-Балкарии. Сотрудники ФСИН 21 июля объяснили травмы Мякиева: по версии ведомства, он не был избит в изоляторе, а поранился, разбирая перегородку туалета в камере. Сам Мякиев пожаловался на психологическое давление.

Мякиев и другие арестованные ингушские активисты требуют, чтобы их вывезли в Ингушетию и там поместили в следственный изолятор, сообщил член ОНК Ауес Бирмамитов. По его словам, Мякиева уже дважды помещали в карцер за нарушения распорядка и за то, что он закрывал обзор камеры видеонаблюдения. «В карцере он сломал все, что можно было сломать. Мы сегодня очень серьезно поговорили с ним», - рассказал 19 июля Ауес Бирмамитов.

Багаудин Мякиев прекратил восьмидневную голодовку, которую начал после избиения 17 июля, и попросил медицинской помощи, однако представитель СИЗО отказал ему, заявил адвокат Магомед Аушев.

«Начальник СИЗО, с которым я разговаривал сказал, что медицинский осмотр показал только синяк под глазом, который он якобы нанес сам себе», - цитирует сегодня слова Аушева «МБХ-медиа».

По словам защитника, активист написал заявление в прокуратуру Кабардино-Балкарии и передал его дежурному помощнику начальника СИЗО.

Днем ранее, 23 июля, Мякиев обратился за помощью в "Комитет против пыток". Соответствующее заявление он написал на встрече с адвокатом Аушевым.

19 июля адвокат на встрече с Мякиевым заметил и другие травмы на его теле, помимо синяка под глазом: гематомы на кистях рук, запястье, плече и предплечье, а также синяк в центре груди, оставшийся после ударов в солнечное сплетение.

"Багаудин пожаловался, что у него очень болят почки, а также область ребер, ему тяжело дышать", – приводит слова руководителя северо-кавказского отделения "Комитета против пыток" Дмитрия Пискунова 23 июля "Кавказ.Реалии".

Пискунов добавил, что родственники Мякиева еще 18 июля обратились в Следственный комитет в связи с информацией о его избиении. Сегодня защита обратилась в руководству СИЗО с просьбой о проведении медосмотра активиста в присутствии его адвоката.

Багаудин Мякиев утверждает, что утром 17 июля его вывели из карцера в коридор и избили "шесть или семь человек". "Удары производились руками и ногами. Спецсредства, дубинки не применялись. Две или три минуты я провел на ногах, получая удары, но потом упал. Дальше меня избивали в лежачем положении. Избиение продолжалось в течение 10-15 минут", - приводит рассказ активиста 23 июля "Медиазона" со ссылкой на протокол опроса адвокатом.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, на следующее утро это привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".