Начало проверки Минюста не повлияло на работу "Машра" в Ингушетии

23 мая 2019, 18:29

"Машр" не приостанавливает работу на время начатой сегодня Минюстом внеплановой проверки, сообщил юрист этой правозащитной организации Руслан Муцольгов. У "Машра" есть все основания обжаловать действия Минюста, констатировал адвокат Калой Ахильгов.

Как сообщал "Кавказский узел", Минюст уведомил руководство "Машра" о внеплановой проверке с 23 мая по 13 июня. Плановая проверка должна была состояться в июле, изменение этих сроков связано с кампанией властей против активистов, сочли активисты "Машра".

В Минюст переданы копии всех финансовых документов "Машра", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" юрист этой правозащитной организации Руслан Муцольгов. "Я думаю, что проверка ПО «Машр» негласно проводится давно. Ведь еще 15 апреля во время обыска в доме Магомеда Муцольгова были изъяты телефоны и видеокамеры, документы - в том числе и финансовые", - отметил Руслан Муцольгов.

15 апреля в офисе организации "Машр" и дома у ее руководителя Магомеда Муцольгова прошли обыски. Правозащитник отметил, что в постановлении на обыск были указаны статьи - "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Массовые беспорядки". Ингушские активисты связали эти обыски с протестными акциями в республике, в которых принимал участие Муцольгов. 16 и 17 апреля силовики, как сообщил Муцольгов, приходили к нему домой с повестками о вызове по административному делу.

"Машр" не приостанавливает свою работу, подчеркнул Руслан Муцольгов. "Внеплановая проверка продлится до 13 июня, и это никак не влияет на работу нашей организации", - заявил он.

Юрист уверен, что внеплановая проверка связана с личным участием руководителей правозащитной организации в протестах против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. "В связи с тем, что руководители «Машра» принимали активное участие в протестных акциях против подписания Соглашения по факту передачи земель Чеченской республике, власть решила форсировать события, назначив внеплановую проверку", - сказал Руслан Муцольгов.

Причины проверки Минюст не озвучил, отметил руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Я не знаю, что это может означать, я могу комментировать правовые ситуации. Сейчас ни о какой законности в нашей республике не может быть и речи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед Муцольгов не стал высказывать предположений о том, чем может закончиться проверка. "Предсказать невозможно, учитывая непредсказуемые поступки руководства республики. Разве можно назвать предсказуемыми аресты уважаемых старейшин республики? Их обвиняют в том, что они нанесли телесные повреждения сотрудникам силовых структур. На видеороликах видно, что именно эти люди, наши старейшины, наоборот, пытались сгладить накал страстей, уговаривали - и успешно! - не вступать в противодействие с сотрудниками полиции", - добавил Магомед Муцольгов.

По его мнению, предмета для проверки нет. "С 2015 года у нас арестован счет, банк закрыл валютные счета. Я не раз подчеркивал, что у правоохранительных и надзирающих органов к нам претензий в области права никогда не было. Проведение внеплановой проверки - это требование власти наказать «Машр» публично, показательно. И если какие-то незначительные нарушения будут обнаружены, то скорее для того, чтобы показать власти, что проведена работа. Проверка – это политический заказ, и решение будет вынесено политизированное", - уверен правозащитник.

В ситуации, когда плановая проверка назначена на июль, внеплановая проверка в мае проводиться не должна, уверен адвокат Калой Ахильгов. "Я думаю, есть все основания для обжалования действий Минюста республики в отношении «Машра»", - сказал адвокат. Он считает, что по итогам проверки будет принято "политическое решение". "Исходя из того, что все предыдущие решения были связаны с протестной деятельностью, в том числе и руководителя «Машр» Магомеда Муцольгова", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Управления Минюста по Ингушетии на18:25 мск 23 мая нет информации о проверке "Машра".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также "Кавказским узлом" подготовлен справочный материал о задержаниях оппозиционеров в Ингушетии.