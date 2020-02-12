Джохар Алиев рассказал о своем участии в беспорядках на площади в Магасе

12 февраля 2020, 18:36

В суде Железноводска завершилось оглашение показаний свидетелей по делу Джохара Алиева, обвиняемого в нападении на силовика на акции протеста в Ингушетии. Сам Алиев рассказал, что оказался на митинге в Магасе случайно, когда вышел из спорткомплекса, где выступал на соревнованиях.

Как писал "Кавказский узел", дело 25-летнего безработного Джохара Алиева в Железноводском горсуде начали рассматривать 18 декабря. В этот день адвокат просил судью вернуть дело в прокуратуру, указав на проблемы со здоровьем подсудимого. Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты и оставил Алиева под стражей на три месяца. На заседании суда 6 февраля сторона обвинения огласила письменные доказательства, отметив, что во время мартовской акции протеста в Магасе Джохар Алиев бросал в силовиков камни и стулья. Судья потребовал доставить на следующее заседание засекреченного потерпевшего и анонсировал прения сторон.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добавившиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их утром 27 марта произошли стычки с силовиками. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры Железноводский горсуд начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Сегодня в Железноводском городском суде продолжилось рассмотрение дела Джохара Алиева. Судебное заседание началось с тридцатиминутным опозданием. В зале были судья Волошенко, адвокат Рамзан Узуев, подсудимый и четверо конвоиров, сторону обвинения представлял полковник юстиции, сообщил присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла".

Когда в зал ввели Джохара Алиева, у него было хорошее настроение. Мужчина шутил с адвокатом и играл четками. Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у подсудимого, как он оказался 27 марта на площади в Магасе и стал участником столкновений с сотрудниками Росгвардии.

«Совершенно случайно. Рядом с той площадью стоит спортивный комплекс. 26 марта я участвовал в соревнованиях по смешанным единоборствам. Занял первое место. И вот 27 марта вышел на улицу, а там - шум. Стал защищать стариков, бросил палку, попал в кого-то. Вот такая история», - рассказал, улыбаясь, Джохар Алиев.

В начале заседания судья предоставил слово сотруднику прокуратуры, который огласил показания последних трех свидетелей. Двое засекреченных сотрудников Росгвардии сообщали, что видели, как человек, похожий на Джохара Алиева, бросил палку в их коллегу. Третьим свидетелем была врач-психиатр. Она сделала вывод, что «нет оснований считать, что Джохар Алиев страдает психическими заболеваниями». Сторона обвинения на этом заседании не предлагала суду вид и срок наказания для подсудимого.

Во время заседания суда Алиев повторил слова о том, как случайно оказался участником митинга.

Судья объявил перерыв и назначил прения сторон на 14.00 мск 21 февраля.

«Мой подзащитный попросил меня не затягивать процесс», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рамзан Узуев, выходя из зала. Так он объяснил отказ стороны защиты от требования пригласить трех последних свидетелей в суд.

До начала суда Рамзан Узуев рассказал корреспондент «Кавказского узла» подробности из жизни подсудимого. В подростковом возрасте Джохар Алиев совершил кражу и в 2012 году был приговорен к обязательным работам на непродолжительный срок. В 2018 году он участвовал в грабеже, но городской суд Нальчика признал его невменяемым и освободил от ответственности.

«Вряд ли два этих события из его жизни как-то повлияют на приговор Железноводского суда. По первому преступлению судимость погашена, а по второму приговора не было», - заявил адвокат, заметив при этом, что по вменяемой Алиеву статье максимальный срок наказания не превышает пяти лет.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".