«Неотложка» прекратила деятельность после давления силовиков

14 февраля 2020, 12:42

Волонтеры «Неотложки» сделают сегодня последнюю передачу арестованным ингушским активистам, после чего деятельность проекта будет прекращена, сообщил глава группы Борис Кодзоев. Эта новость вызвала сожаление у родственников заключенных активистов, а пользователи Facebook сообщили о предсказуемости решения.

Как писал "Кавказский узел", 25 января адвокат Магомед Беков сообщил о давлении на участников общественного проекта "Неотложка". По его словам, силовики вызывали волонтера Азу Халухаеву, чтобы она дала "объяснения по поводу деятельности проекта". 4 февраля глава группы "Неотложка" Борис Кодзоев рассказал, что ему позвонили из ГУ МВД Москвы и пригласили на обсуждение некоего "материала". На следующий день Кодзоев сообщил, что разговор с силовиками касался деятельности "Неотложки".

Группа "Неотложка" была создана активистами из Ингушетии в июле 2019 года для помощи арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. "Неотложка" организовала три точки приема помощи от жителей республики как в виде продуктов питания, лекарств и одежды, так и в виде денежных пожертвований, которые идут на закупки продуктов для заключенных. Одна передача для арестованных обходится обычно в 80-90 тысяч рублей, а СИЗО активисты посещают три раза в месяц, ранее рассказала соорганизатор группы парикмахер Аза Халухаева.

Общественный проект помощи арестованным ингушским активистам «Неотложка» прекратил свою волонтерскую деятельность, сообщил глава проекта Борис Кодзоев на своей странице в Facebook. Кодзоев намекнул, что это решение было сделано после того, как силовики начали интересоваться деятельностью группы.

«Как бы ни было печально это признавать, но "Неотложка" при смерти. В связи с известными событиями, мы больше не можем заниматься этим системно и без потерь, а рисковать чьей-либо судьбой я не беру на себя ответственность. Более семи месяцев наши волонтеры, стиснув зубы, делали все возможное и невозможное, чтобы облегчить положение заключенных и их семей», - написал Кодзоев в своем заявлении вечером 13 февраля.

По словам Кодзоева, после прекращения деятельности проекта, заключенные ингушские активисты не останутся без внимания. «Разные тейпы проводят среди своих сборы на помощь арестованным. Так что при желании вы можете вложиться в такой сбор или же инициировать его среди своих, если его не ведут…Второй вариант - это адресный перевод семьям арестованных. Каждый может выбрать, кому именно помочь, или же помогать всем понемногу. (14 февраля) мы опубликуем контакты и номера карт, куда вы сможете переводить средства, на помощь той или иной семье», - сообщил Кодзоев.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. Утром 27 марта при попытке разогнать их произошли стычки с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после беспорядков по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье начал выносить приговоры первым обвиняемым. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы - в создании экстремистского сообщества.

Инициатор проекта «Неотложка» также отметил, что 14 февраля волонтеры сделают «свою последнюю передачу». «После этого мы подсчитаем остаток средств и распределим его поровну на все семьи наших арестованных, кто еще не осужден, и не освобождается в ближайшее время», - резюмировал Кодзоев.

Пост с новостью о прекращении деятельности "Неотложки" к 12.00 мск сегодня набрал 62 лайка и 27 комментариев.

Адвокат Магомед Беков назвал давление силовиков на волонтеров «Неотложки» «бандитским наездом». «Кроме как бандитским наездом на благотворительный проект не назовешь то, что творят отдельно взятые структуры в отношении волонтеров проекта "Неотложка"», - написал 13 февраля адвокат на своей странице в Facebook.

Запугивания не смогут остановить работу проекта, поскольку его поддерживают многие жители Ингушетии, заявил ранее руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. " В республике многие жители хотят и помогают заключенным, и вряд ли мерами запугивания можно остановить этот процесс", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Участница группы «Неотложка» Аза Халухаева также сообщила, что покидает проект. «Я очень надеюсь, что скоро все освободятся, и надеюсь, что все было не зря. По любому, ребята не останутся без внимания, тем более те, у кого положение тяжелое», - процитировало 13 февраля Халухаеву издание «Фортанга».

По данным издания, помимо вызовов силовиками на беседы Азы Халухаевой и Бориса Кодзоева, обыск в доме и на работе - в Музее жертвам политических репрессий – 29 января прошел и у другой участницы группы «Неотложка» Аси Аушевой. Во время обыска силовики изъяли оргтехнику и телефон, а также неоднократно вызывали Аушеву в центр «Э» в Ингушетии и Нальчике.

Родственники арестованных ингушских активистов отреагировали на новость о закрытии проекта словами сожаления. «Неотложка» очень облегчала нам жизнь. У меня маленькие дети, я не работаю, и ездить в Нальчик, чтобы делать передачи у меня не получалось, да и не на что. Вот теперь, под давлением власти и их вынудили отступить. Даже не знаю, как вообще жить в этой республике», - заявила супруга одного из арестованных активистов.

Родственники обвиняемых ингушских активистов ранее благодарили волонтеров "Неотложки" за необходимую в условиях безработицы и бедственного положения помощь. Активисты группы "Неотложка" помогали продуктами питания и "добрым словом поддержки", рассказала тетя подсудимого Резвана Оздоева Фатима Оздоева. Оздоева также назвала помощь активистов "Неотложки" милосердием. "Это просто милосердие какое-то […] Это дорогого стоит. Спасибо им", - заключила Фатима Оздоева. Многие жители Ингушетии, чьи близкие находятся в СИЗО после участия в мартовском митинге в Магасе, находятся в бедственном положении, рассказала мама Аслана Аушева Аза Аушева. "Если бы «Неотложка» не помогала, не знаю, что бы мы делали. Вы же знаете, какая в Ингушетии безработица. У людей денег нет. И такая финансовая нагрузка не всем семьям подсудимых по плечу. Большое им спасибо", - поблагодарила активистов Аушева.

Пользователи соцсети заявили, что решение о закрытии деятельности волонтерской группы «Неотложка» было ожидаемым. «Жаль, хотя предсказуемо», - написал под постом Кодзоева в Facebook Timur Yovloy.

«В данной конкретной ситуации это самое верное решение! […] Главное - дело, которое вами запущено будет продолжено, да и идея непосредственной адресной помощи не хуже той, что была», - ответила Розалия Ал.

«Вы сделали многое и приняли оптимальное решение в сложившейся ситуации, думаю, что у родственников будет меньше проблем в деле оказания помощи заключенным», - прокомментировал Ahmad Didigov .

Информация о преследовании ингушских активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" собирает на тематической странице "Преследование активистов".