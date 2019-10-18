Исмаил Нальгиев и Хасан Кациев. Коллаж "Кавказского узла" Фото: Магомед Муцольгов https://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/342/posts/33993 http://kerdaha.ru/2017/12/11/мэр-карабулака-разъяснил-кадровую-по/

18 октября 2019, 14:52

Ингушские активисты Нальгиев и Кациев оставлены под стражей

Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляции на продление ареста одному из лидеров протестов в Ингушетии Исмаилу Нальгиеву и ингушскому активисту Хасану Кациеву.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Ессентукский городской суд до 25 декабря продлил срок ареста Хасану Кациеву и Исмаилу Нальгиеву.

Апелляции на продление ареста рассматривались 17 октября в Ставропольском краевом суде. "Чуда не случилось - апелляции отклонены", - констатировал адвокат Виталий Зубенко, который представлял в суде интересы обоих подозреваемых.

По его словам, для защиты стали новостью озвученные на заседании показания засекреченного свидетеля. "Он описывал мужчину, похожего на Хасана Кациева, который якобы бросал бутылку в сторону росгвардейца и бил его по ноге. Но протокол опознания следствие почему-то не представило. Если они полагают, что это Хасан, то почему не было проведено опознание - непонятно", - отметил Виталий Зубенко.

Адвокат также раскритиковал рассекреченную справку ФСБ на Нальгиева. "Они в этой справке даже меру пресечения перепутали. Изначально Исмаил был оштрафован за участие в несанкционированном митинге, а там написано, что его наказали административным арестом. То есть даже в секретных документах содержится ложная информация", - процитировал сегодня Зубенко "Кавказ. Реалии". На сайте Ставропольского краевого суда к 14.52 мск 18 октября не появилось информации о результатах рассмотрения апелляции Нальгиева и Кациева.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Напомним, что Исмаил Нальгиев был задержан 8 мая в аэропорту Минска, откуда он планировал вылететь в Чехию. Нальгиев был доставлен в Нальчик и обвинен в нападении на силовиков во время митинга в Магасе 27 марта. По словам адвоката Андрея Сабинина, его подзащитный отрицает вину и отказывается давать показания. Правозащитный центр "Мемориал" признал Нальгиева, наряду с еще четырьмя лидерами протестов в Ингушетии, политзаключенным.

Хасан Кациев был задержан 23 апреля. Его сестра ранее сообщила, что 15 октября силовики провели обыск в доме их отца, изучив ноутбук и все телефоны.

Информацию о задержаниях активистов  "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Два ингушских активиста пожаловались в ЕСПЧ на преследование из-за протестов", "Активисты сообщили о задержании ингушского журналиста в Кабардино-Балкарии", "Силовики искали в доме Погорова тайную комнату и черный ход".

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