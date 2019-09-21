Суд оставил ингушского активиста Кациева под арестом

21 сентября 2019, 01:50

Суд в Ессентуках 20 сентября постановил на три месяца продлить срок содержания под стражей ингушского активиста Хасана Кациева. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", Хасан Кациев, а с ним еще двое других ингушских активистов - Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев - были задержаны 23 апреля. Активисты подозреваются по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе. Отец Кациева Магомед и адвокат обвиняемого жаловались на попытки силовиков заставить активиста признать вину.

Ессентукский городской суд 20 сентября удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержании под стражей Хасана Кациева до 25 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации "Агора" Виталий Зубенко. По его словам, защита обжалует это решение, так как считает его незаконным и необоснованным. Адвокат отметил, что суду были представлены благодарности и почетные грамоты, вручавшиеся его подзащитному, когда тот проходил службу в правоохранительных органах Ингушетии, но на решение суда это не повлияло.

Кациев был доставлен на заседание суда из нальчикского СИЗО, указал Зубенко. "О том, что фигуранты дела будут присутствовать в заседании суда, как говорится, вживую, родственникам было сообщено заранее, и поэтому в суд приехало много родственников", - сказал адвокат.

Отец обвиняемого Магомед Кациев сообщил, что вместе с ним на суд приехали мать обвиняемого, его жена и братья. "Он обрадовался, когда увидел всех домашних. Сразу успокоил мать, что чувствует себя хорошо. Я спросил, перестали ли его посещать силовики, которые оказывали на него моральное давление, угрожали, требовали, чтобы он дал признательные показания в преступлении, которого он не совершал. Он ответил, что после того, как им была отправлена жалоба в прокуратуру, визиты прекратились. Это меня успокоило", - сказал Магомед Кациев.

Он раскритиковал доводы следствия о том, что Кациев может скрыться или же оказывать давление на свидетелей. "Абсурдное заявление, но суд согласился с доводами следствия", - посетовал Магомед Кациев.

Отец Кациева добавил, что у активиста болен полуторогодовалый сын, которому назначена операция в Ростове-на-Дону. "Мать ребенка ехать в Ростов не может. У нее на нервной почве, когда Хасана арестовали, резко ухудшилось зрение. Придется ехать мне с внуком. А на первую операцию малыша возил Хасан. Его-то и арестовали, когда он возвращался из Ростова домой. Проблем дома много, и отсутствие Хасана сильно сказывается на нашем домашнем укладе. Надеемся, что все это скоро разрешится, и мой сын вернется домой", - сказал Магомед Кациев.

На сайте Ессентукского городского суда по состоянию на 1.50 мск 21 сентяьря нет информации о продлении ареста Хасану Кациеву.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов "Кавказский узел" отслеживается в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".