23 июля 2019, 18:00
Защита ингушского активиста Кациева сообщила о прекращении угроз силовиков
Сотрудники силовых ведомств прекратили посещать камеру ингушского активиста Хасана Кациева после того, как была обнародована его жалоба об угрозах, рассказал адвокат. Магомед Кациев заявил, что его сын пытался привлечь к ответственности всех пытавших его силовиков.
Как писал "Кавказский узел", Хасан Кациев, а также двое других ингушских активистов - Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев - были задержаны 23 апреля. Активисты подозреваются по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе, сообщили адвокаты. 8 июля суд подтвердил их арест до 25 сентября. 9 июля адвокат Кациева сообщил, что его подзащитного в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал вину. 21 июля отец Хасана Кациева написал заявление президенту России, в котором сообщил, что его сына в СИЗО посещают сотрудники силовых структур, угрожают ему, требуя признать вину.
Вечером 26 марта участники согласованного митинга в Магасе отказались завершить акцию протеста и остались на площади на ночь. Утром произошли столкновения митингующих и силовиков. По данным Следкома, 10 правоохранителей получили травмы. В тот же день организаторы митинга убедили протестующих разойтись. 29 марта на тот момент глава Ингушетии Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.
Жалоба Хасана Кациева об участившихся к нему в камеру визитах сотрудников правоохранительных органов была подана 10 июля, после чего появления силовиков в камере подзащитного прекратились, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации "Агора" Виталий Зубенко.
По его словам, люди, приходившие в камеру к Кациеву, оказывали на его подзащитного "моральное давление, требовали от него признательных показаний в преступлении, которого он не совершал".
"Визитеры ограничивались запугиванием и шантажом, физического воздействия на Хасана Кациева оказано не было", - рассказал Виталий Зубенко, добавив, что за прошедшие две недели никаких жалоб от Кациева не поступало.
Отец ингушского активиста Магомед Кациев убежден, что посещение его сына силовиками и поступающие в его адрес угрозы и шантаж - "не что иное, как месть Хасану".
"Ему хотят отомстить за его желание добиться справедливости и наказать тех людей, которые в феврале 2017 года избивали его и подвергли пыткам. После того, как (некоторые силовики) были арестованы, Хасана просили "успокоиться и не ворошить прошлое", мол, некоторые из тех, кто издевался над ним сидят в тюрьмах. На что Хасан ответил, что не все еще наказаны, а особо ретивые исполнители приказа (силовика) "пытать на совесть" наказания избежали и находятся на свободе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Кациева.
В феврале 2017 года бывший сотрудник УБЭП Хасан Кациев заявил, что за два дня до увольнения из органов полиции, в феврале 2014 года, подвергся пыткам. Кациев попросил следственные органы вынести решение по его заявлению о пытках, а также принять в производство дело о причинении средней тяжести вреда его здоровью.
Члены общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии не смогли посетить Кациева в изоляторе, так как "в ОНК сейчас работает всего один сотрудник", сообщил член Общественной палаты республики Валерий Хатажуков. "По закону он один не может посещать арестованных в СИЗО. Сейчас мы решаем этот вопрос. В любом случае, ситуацию с Хасаном Кациевм мы держим под контролем", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Хатажуков.
В заявлении Владимиру Путину Магомед Кациев написал, что к его сыну в СИЗО приходили сотрудники правоохранительных органов и угрожали, требуя, чтобы он "сливал" информацию по задержанным и содержащимся в СИЗО ингушам, а также дал признательные показания по делу". Он попросил "вмешаться в сложившуюся ситуацию", предотвратить фабрикацию уголовного дела и оградить сына от угроз и шантажа со стороны сотрудников силовых структур.
Пользователи соцсетей прокомментировали обращение отца Кациева к Владимиру Путину, предложив обратиться в международные организации.
"Хватит просьб, нужно требовать на законных основаниях и со всех инстанций", - написал Зелимхан Баркинхоев в комментариях на личной странице председателя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова в социальной сети Facebook 22 июля.
"(Жалобы отца Кациева) отправят на рассмотрение на место, то есть тем, кто издевается… В ООН, ЕСПЧ нужно писать - исключительно", - прокомментировал новость о жалобе отца Кациева в группе "Кавказского узла" в социальной сети "ВКонтакте" Артур Исхаков.
Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Татьяна Гантимурова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"