Защита ингушского активиста Кациева сообщила о прекращении угроз силовиков

23 июля 2019, 18:00

Сотрудники силовых ведомств прекратили посещать камеру ингушского активиста Хасана Кациева после того, как была обнародована его жалоба об угрозах, рассказал адвокат. Магомед Кациев заявил, что его сын пытался привлечь к ответственности всех пытавших его силовиков.

Как писал "Кавказский узел", Хасан Кациев, а также двое других ингушских активистов - Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев - были задержаны 23 апреля. Активисты подозреваются по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе, сообщили адвокаты. 8 июля суд подтвердил их арест до 25 сентября. 9 июля адвокат Кациева сообщил, что его подзащитного в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал вину. 21 июля отец Хасана Кациева написал заявление президенту России, в котором сообщил, что его сына в СИЗО посещают сотрудники силовых структур, угрожают ему, требуя признать вину.

Вечером 26 марта участники согласованного митинга в Магасе отказались завершить акцию протеста и остались на площади на ночь. Утром произошли столкновения митингующих и силовиков. По данным Следкома, 10 правоохранителей получили травмы. В тот же день организаторы митинга убедили протестующих разойтись. 29 марта на тот момент глава Ингушетии Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

Жалоба Хасана Кациева об участившихся к нему в камеру визитах сотрудников правоохранительных органов была подана 10 июля, после чего появления силовиков в камере подзащитного прекратились, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат правозащитной организации "Агора" Виталий Зубенко.

По его словам, люди, приходившие в камеру к Кациеву, оказывали на его подзащитного "моральное давление, требовали от него признательных показаний в преступлении, которого он не совершал".

"Визитеры ограничивались запугиванием и шантажом, физического воздействия на Хасана Кациева оказано не было", - рассказал Виталий Зубенко, добавив, что за прошедшие две недели никаких жалоб от Кациева не поступало.

Отец ингушского активиста Магомед Кациев убежден, что посещение его сына силовиками и поступающие в его адрес угрозы и шантаж - "не что иное, как месть Хасану".

"Ему хотят отомстить за его желание добиться справедливости и наказать тех людей, которые в феврале 2017 года избивали его и подвергли пыткам. После того, как (некоторые силовики) были арестованы, Хасана просили "успокоиться и не ворошить прошлое", мол, некоторые из тех, кто издевался над ним сидят в тюрьмах. На что Хасан ответил, что не все еще наказаны, а особо ретивые исполнители приказа (силовика) "пытать на совесть" наказания избежали и находятся на свободе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Кациева.

В феврале 2017 года бывший сотрудник УБЭП Хасан Кациев заявил, что за два дня до увольнения из органов полиции, в феврале 2014 года, подвергся пыткам. Кациев попросил следственные органы вынести решение по его заявлению о пытках, а также принять в производство дело о причинении средней тяжести вреда его здоровью.

Члены общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии не смогли посетить Кациева в изоляторе, так как "в ОНК сейчас работает всего один сотрудник", сообщил член Общественной палаты республики Валерий Хатажуков. "По закону он один не может посещать арестованных в СИЗО. Сейчас мы решаем этот вопрос. В любом случае, ситуацию с Хасаном Кациевм мы держим под контролем", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Хатажуков.

В заявлении Владимиру Путину Магомед Кациев написал, что к его сыну в СИЗО приходили сотрудники правоохранительных органов и угрожали, требуя, чтобы он "сливал" информацию по задержанным и содержащимся в СИЗО ингушам, а также дал признательные показания по делу". Он попросил "вмешаться в сложившуюся ситуацию", предотвратить фабрикацию уголовного дела и оградить сына от угроз и шантажа со стороны сотрудников силовых структур.

Пользователи соцсетей прокомментировали обращение отца Кациева к Владимиру Путину, предложив обратиться в международные организации.

"Хватит просьб, нужно требовать на законных основаниях и со всех инстанций", - написал Зелимхан Баркинхоев в комментариях на личной странице председателя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова в социальной сети Facebook 22 июля.

"(Жалобы отца Кациева) отправят на рассмотрение на место, то есть тем, кто издевается… В ООН, ЕСПЧ нужно писать - исключительно", - прокомментировал новость о жалобе отца Кациева в группе "Кавказского узла" в социальной сети "ВКонтакте" Артур Исхаков.

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