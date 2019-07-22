Отец Хасана Кациева попросил Путина защитить сына от угроз силовиков

22 июля 2019, 04:14

Магомед Кациева написал заявление президенту России, в котором сообщил, что ингушского активиста Хасана Кациева в СИЗО посещают сотрудники силовых структур, угрожают ему, требуя признать вину.

Как писал "Кавказский узел", ингушского активиста Хасана Кациева силовики задержали 23 апреля в Минводах, в тот же день были задержаны Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев. Трое активистов стали подозреваемыми по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе, сообщили адвокаты. 8 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобы ингушских активистов на продление ареста до 25 сентября. 9 июля адвокат Кациева сообщил, что его подзащитного в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал вину.

Вечером 26 марта участники согласованного митинга в Магасе отказались завершить акцию протеста и остались на площади на ночь. Утром произошли столкновения митингующих и силовиков. По данным Следкома, 10 правоохранителей получили травмы. В тот же день организаторы митинга убедили протестующих разойтись. 29 марта на тот момент глава Ингушетии Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

Отец ингушского активиста Хасана Кациева Магомед Кациев направил 21 июля президенту России Владимиру Путину заявление о возможной провокации в отношении сына, который находится в СИЗО в Кабардино-Балкарии.

В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Хасан Кациев жаловался отцу, что к нему в СИЗО приходили сотрудники правоохранительных органов и угрожали, требуя, чтобы он "сливал" информацию по задержанным и содержащимся в СИЗО ингушам, а также дал признательные показания по делу".

"В случае отказа его вывезут в другой регион, где его поместят в "пресс-хату", - говорится в заявлении.

По словам отца Кациева, в такой "пресс-хате" его вынудят признать вину. Кроме того, как говорится в заявлении, сотрудники правоохранительных органов "пообещали распространить различного плана дискредитирующие Хасана сведения".

Магомед Кациев убежден, что давление на сына оказывается из мести со стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов.

"В свое время Хасан был сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП ПК) МВД по Республике Ингушетия. По долгу службы расследовал дело о финансовых нарушениях", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Кациев и добавил, что в нарушениях фигурировали и некоторые сотрудники правоохранительных органов.

Хасан Кациев в феврале 2017 года заявил, что за два дня до увольнения из органов полиции в феврале 2014 года он подвергся пыткам со стороны силовиков.

"На протяжении пяти с половиной лет Хасан и мы, его родственники, добиваемся торжества справедливости и привлечения к предусмотренной законом ответственности всех участников преступления, которое было совершено в отношении моего сына", - также говорится в заявлении.

Магомед Кациев отмечает в заявлении, что "между событиями пятилетней давности и сложившейся сегодня ситуацией существует прямая связь". По его убеждению, "это акт мести Хасану за его пятилетнюю борьбу за справедливость".

Он попросил "вмешаться в сложившуюся ситуацию", предотвратить фабрикацию уголовного дела и оградить сына от угроз и шантажа со стороны сотрудников силовых структур.

Помимо президента Российской Федерации заявление было отправлено руководителям всех федеральных силовых структур, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой.

Напомним, в середине апреля Кациева уже задерживали из-за выступлений против соглашения о границе с Чечней, суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). Кациев также заявлял, что за два дня до увольнения из органов полиции в феврале 2014 года он подвергся пыткам со стороны силовиков.