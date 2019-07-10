Защита заявила о запугивании ингушского активиста

10 июля 2019, 03:53

Обвиняемого в нападении на силовиков во время митинга в Магасе активиста Хасана Кациева в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал свою вину, рассказал адвокат. Он попросил прокуратуру, следствие и ФСИН проверить жалобу Кациева.

Как писал "Кавказский узел", ингушского активиста Хасана Кациева силовики задержали 23 апреля в Минводах, в тот же день были задержаны Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев. Трое активистов стали подозреваемыми по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе, сообщили адвокаты. 8 июля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобы ингушских активистов на продление ареста до 25 сентября.

Вечером 26 марта участники согласованного митинга в Магасе отказались завершить акцию протеста и остались на площади на ночь. Утром произошли столкновения митингующих и силовиков. По данным Следкома, 10 правоохранителей получили травмы. В тот же день организаторы митинга убедили протестующих разойтись. 29 марта на тот момент глава Ингушетии Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

Защита Кациева направила прокурору Кабардино-Балкарии, начальнику управления ФСИН по Кабардино-Балкарии и руководителю следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу жалобу на провокацию в отношении подзащитного, рассказал 9 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат правозащитной организации «Агора» Виталий Зубенко.

По его словам, поводом для подачи жалобы стали участившиеся визиты к Кациеву людей, которые представлялись то правоохранителями или вообще не представлялись. "Целью визитов было склонение моего подзащитного к признанию вины в совершения преступления", - рассказал со слов Кациева адвокат. Зубенко также пояснил, что Кациев пожаловался на то, что его запугивали и шантажировали.

"Неизвестные люди обещали ему за неуступчивость неожиданное обнаружение наркотиков в его вещах, помещение в камеру к лицам, моральный облик которых не совместим с вероисповеданием (мусульманством) Кациева. Такие угрозы воспринимаются моим подзащитным вполне серьезно», - говорится в жалобе (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла")

Адвокат Виталий Зубенко написал в жалобе, что ее следует воспринимать "как заявление о возможных провокациях" в отношении Кациева. "Опасения в возможных провокациях не беспочвенны", об этом также "говорит практика перевода моего подзащитного из одной камеры в другую", - написал в жалобе адвокат.

«Прошу провести служебную проверку на предмет выяснения изложенных обстоятельств», - говорится в жалобе.

Адвокат подчеркнул, что "Кациев виновным себя не признает". "На месте событий было множество видеокамер, с помощью которых сотрудники правоохранительных органов фиксировали происходящие [...] с разных ракурсов", - говорится в жалобе Зубенко. Кациев "это видел и понимал, что любые противоправные действия с его стороны будут многократно зафиксированы", - отмечается в документе.

Комментариев относительно жалобы Кациева нет на сайтах прокуратуры Кабардино-Балкарии, управления ФСИН по Кабардино-Балкарии и Следственного комитета России на 3.10 мск 10 июля.

Напомним, в середине апреля Кациева уже задерживали из-за выступлений против соглашения о границе с Чечней, суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП). Кациев также заявлял, что за два дня до увольнения из органов полиции в феврале 2014 года он подвергся пыткам со стороны силовиков.