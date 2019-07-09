Троим ингушским активистам отказано в апелляции

09 июля 2019, 05:21

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобы ингушских активистов Хасана Кациева, Ахмеда Нальгиева и Рашида Аушева на продление ареста до 25 сентября.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля силовики задержали в Минводах ингушского активиста Хасана Кациева, а в Магасе - Ахмеда Нальгиева. В тот же день был задержан и активист Рашид Аушев. Все трое стали подозреваемыми по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе, сообщили адвокаты Калой Ахильгов и Магомед Беков.

Вечером 26 марта участники согласованного митинга в Магасе отказались завершить акцию протеста и остались на площади на ночь. Утром 27 марта произошли столкновения митингующих и силовиков. По данным Следкома, 10 правоохранителей получили травмы. В тот же день организаторы митинга убедили протестующих разойтись. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

Хасан Кациев, Ахмед Нальгиев и Рашид Аушев подали в Верховный суд Кабардино-Балкарии апелляции на решения Нальчикского городского суда, который продлил их арест до 25 сентября. Суд 8 июля рассмотрел апелляции и отказал активистам, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из адвокатов обвиняемых Байрамук Бакуев.

Бакуев напомнил, что в середине апреля Кациева уже задерживали из-за выступлений против соглашения о границе с Чечней, оштрафовал его на 20 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митингов (ст. 20.2 КоАП).

Хасан Кациев в феврале 2017 года заявил, что за два дня до увольнения из органов полиции в феврале 2014 года он подвергся пыткам со стороны силовиков.

Байрамук Бакуев подчеркнул, что Хасан Кациев не отрицает своего присутствия на митинге, "но утверждает, что не виновен в инкриминируемом ему преступлении".

«Нет ни одного достаточно убедительного документа, подтверждающего участие Хасана в конфликте. При ознакомлении с видеоматериалами также не видно, чтобы Кациев был замечен в толпе агрессивно настроенных людей», - сказал адвокат.

Он попросил суд учесть, что у его подзащитного был недавно прооперирован сын, которому предстоит повторная операция, а у его жены на нервной почве на пятьдесят процентов ухудшилось зрение.

По словам адвоката Ахмеда Нальгиева Мухтара Мишаева, первый раз за эти месяцы рассматривается дело трех обвиняемых на одном заседании.

«В принципе, это допускается, но в зале заседания было очень много народа: родственники наших подзащитных, их друзья, которые приехали из Ингушетии. Судебное заседание с учетом всех сопутствующих факторов длилось очень долго», - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что при рассмотрении дела его подзащитного следователь не мог привести ни одного доказательства, подтверждающих вину обвиняемого.

«Нет мало-мальски разумного обоснования подозрения в совершении инкриминируемого деяния. В этой части у следователей все расплывчато, потому что нет никакой доказательной базы. К сожалению, суд не обращает на эти явные недоработки в работе следователей внимания», - сказал Мишаев.

По его словам, в качестве доказательств приводятся протоколы допросов потерпевших.

«Я спрашиваю, какой из этих потерпевших указывает именно на Нальгиева, кому из потерпевших нанес телесные повреждения мой подзащитный и в какой степени. Нет ответа. Мы не оспариваем - наши подзащитные были на этом митинге. Но ни видеоматериалы, ни показания потерпевших не говорят о том, что наши подзащитные, вступив в конфликт, наносили тяжкие повреждения сотрудникам (правоохранительных органов)», - рассказал адвокат.

Постановление Верховного суда КБР подлежит обжалованию, так как заявлено, что единственным основанием для продления меры пресечения Нальгиеву является то, что обвиняемый может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и на потерпевших или воспрепятствовать производству по уголовному делу, заявил Мишаев.

«И ни одного доказательства вины обвиняемых в постановлении не приводится», - отметил адвокат.

По словам Мишаева, после суда адвокаты активистов обсуждали свои дальнейшие действия по защите прав своих подзащитных.

«Я вообще считаю, что обжаловать постановление Верховного суда КБР, оставившего в силе решение Нальчикского горсуда о продлении содержания под стражей наших подзащитных, на национальном уровне бесперспективно и неразумно. Будем рассматривать вариант о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека», - заявил адвокат.

Мать Хасана Асет Кациева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что арест сына тяжело сказался на их семье.

«У него кроме сына еще и дочка маленькая... У снохи на нервной почве стало плохо со зрением. Помогаем, конечно. И материально, сейчас нужно мальчика везти в Ростов, за все нужно платить. Живем на пенсию мою и мужа. Надеялась, что отпустят сегодня (8 июля). Или хотя бы под домашний арест отпустили. Я не могу понять, почему ни в чем неповинных людей держать под стражей?» - возмущается она.

По ее словам, она в первый раз за все это время, как сына арестовали, увидела его.

«Похудел, но выглядит хорошо, Увидел нас, разулыбался. Может, ему и не так уж весело, но он никогда не покажет, что ему плохо. Такой он человек. Хотя все говорят, что к ним в СИЗО относятся хорошо, никто из наших ребят не жалуется», - рассказала Кациева.

Массовые акции протеста в Ингушетии начались после подписания 26 сентября 2018 года Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границ Чечни и Ингушетии. В конце марта 2019 года оппозиционеры возобновили акции протеста, сделав одним из основных требований отставку главы республики. Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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