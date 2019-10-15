Силовики провели обыск в доме отца ингушского активиста Кациева

15 октября 2019, 20:24

В ходе обыска в доме отца Хасана Кациева в Карабулаке силовики изучили ноутбук и все телефоны, сообщила сестра активиста. По словам адвоката Кациева, 17 октября суд в Ставрополе рассмотрит жалобу на продление его ареста.

Как писал "Кавказский узел", Хасан Кациев был задержан 23 апреля по делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе. Суд в Ессентуках 20 сентября постановил продлить срок его ареста до 25 декабря. Защита заявила, что обжалует это решение.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Дом по улице Джабагиева в Карабулаке, где проживает отец Хасана Магомед Кациев, сегодня после обеда был оцеплен военными машинами, сообщила сестра активиста Танзила. По ее словам, во двор зашли около двух десятков людей в камуфляжной форме. Понятыми при обыске были люди из числа прибывших.

«Я не знаю, что они там искали, ведь Хасан уже давно не живет в этом доме», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Танзила.

Она сообщила, что силовики изучили ноутбук и все телефоны в доме, обыск был завершен примерно в 18.30 мск.

Отметим, что несколько дней назад Магомед Кациев был на приеме у уполномоченного по правам человека в Ингушетии Джамбулата Оздоева. Омбудсмен сказал, что после беседы мужчина оставил жалобу, в которой просил разобраться на каком основании его сына содержат в СИЗО. «Он считает, что задержание его сына связано с давним конфликтом с руководством ЦПЭ, еще когда Хасан работал оперуполномоченным в одной из структур МВД РФ по Республике Ингушетия», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Джамбулат Оздоев.

Адвокат Хасана Кациева, представитель правозащитной организации «Агора» Виталий Зубенко сообщил, что защита обжаловала решение суда о продлении ареста активиста. Ставропольский краевой суд, где должно 10 октября было состояться рассмотрение жалобы, отложил заседание до 17 октября, отметил адвокат.

«Заседание было отложено в связи с тем, что у суда появились вопросы к следствию по вопросу продления содержания под стражей моего подзащитного Хасана Кациева», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Виталий Зубенко.

Напомним, ранее отец и адвокат Хасана Кациева жаловались на попытки силовиков заставить активиста признать вину.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".