Пикетчица в Санкт-Петербурге поддержала арестованных ингушских активистов

28 сентября 2019, 13:56

Пикет в поддержку арестованных участников мартовских акций протеста в Магасе провела 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен. Она стояла с плакатами, на которых был призыв освободить ингушских активистов, в том числе Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Зарифу Саутиеву.

Как писал "Кавказский узел", председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Зарифа Саутиева арестованы по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков во время мартовского митинга в Магасе. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Зарифу Саутиеву, Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и еще троих лидеров протестов в Ингушетии.

Аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информацию о своем пикете в поддержку ингушских активистов Марина Кен опубликовала 27 сентября на своей странице в Facebook. Она выложила фотографии с акции, подписав их "Пикет за свободу ингушских узников" и снабдив несколькими хэштегами, среди которых #свобода_собраний и #ИнгушиНеОдни.

На одном из плакатов активистки было написано: "33 человека под стражей с апреля по "ингушскому Болотному", среди них двое пожилых людей, старейшина Ахмед Барахоев (65 лет) и бывший глава Совета тейпов Малсаг Ужахов (67 лет), сроки произвольно продлеваются, состояние здоровья ухудшается". Второй плакат был посвящен Зарифе Саутиевой: "Перед холодным московским летом были осень и весна в Магасе. Свободу ингушским узникам! Свободу Зарифе Саутиевой!".

Марина Кен пояснила, что провела одиночный пикет в поддержку ингушских активистов вечером на Невском проспекте. "Мы в Питере регулярно выходим в правозащитные пикеты, сейчас важная тема - политзаключенные. Будем стараться ее и дальше освещать. Особое внимание хотелось бы уделить Ингушетии, люди не должны оставаться без информационной защиты, особенно в условиях, когда СМИ не уделяют должного внимания этой ситуации", - процитировали активистку "Кавказ.Реалии". По словам Марины Кен, прохожие останавливались, чтобы прочитать плакат. Отметим, что ранее, в марте, Марина Кен была участницей акции в поддержку главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Сегодня к 13.55 мск к посту Марины Кен о пикете появились 13 комментариев с благодарностью за проведенную акцию. Среди поблагодаривших - ингушская активистка Изабелла Евлоева.

"Спасибо вам, Марина!", - написала Изабелла Евлоева. "Сильных духом людей мало, но есть!!! Марина, Вы из их числа!!!" - отметила там же Zaira Tutaeva.

Ранее, комментируя "Кавказскому узлу" аресты активистов в Ингушетии, Изабелла Евлоева отметила, что со сменой власти в обществе появилась надежда на освобождение этих людей. "Назначение Калиматова дало надежду на улучшение ситуации, в первую очередь в отношении арестованных активистов. Все же эта проблема остается топовой в обществе. [...] Думаю, что если послабления режима в отношении активистов не произойдёт, градус напряжения повысится, и протестные настроения в регионе все же будут нарастать", - отметила она.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".