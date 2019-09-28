Арест Зелимхана Бопхоева продлен на три месяца

28 сентября 2019, 03:34

В деле участника протестов в Ингушетии Зелимхана Бопхоева не появились доказательства вины, но арест ему продлили на три месяца. Ингушетия стала полигоном для репетиций массовых арестов, заявили активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", суд в Нальчике постановил арестовать Зелимханова Бопхоева (в СМИ он упоминается также как Бапхоев) 4 июня.

Напомним, что 26 марта противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СКР, десять силовиков получили травмы. После митинга начались задержания и аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

"Нальчикский городской суд продлил арест в отношении Бопхоева на три месяца. В деле не появилась конкретика. Нет доказательства. Следствие ссылается на оперативную информацию, согласно которой он оказывал сопротивление представителям власти. Есть фото, доказывающие, что он там был, но там нет фактов того, что он кого-то толкает или бьет. Может в ,будущем появится какой-то сотрудник, который скажет суду, что видел, как он сопротивлялся", - рассказал адвокат ингушского активиста Зелимхана Бопхоева Магомед Гандаур-Эги.

По его мнению, следствие, скорее всего, переквалифицирует обвинение.

"Следствие пока еще не изменило статью, поскольку хотели продлить арест, а по более тяжелой статье легче продлить арест. По моей информации, ему переквалифицируют обвинение на ч 1 ст 318 - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти. Сейчас ч 2 этой статьи. Мне кажется, у следствия нет достаточных доказательств вины моего подзащитного, поэтому будет переквалификация обвинения", - отметил он.

Адвокат рассказал, что Бопхоев впервые участвовал в протестах.

"Он не был активным участником протестных акций. Тогда он только приехал в Ингушетию из Якутии, где жил и работал в последнее время. Выполнял разные работы", - сообщил Магомед Гандаур-Эги.

Отец Зелимхана Бопхоева подтвердил, что сын впервые участвовал в протестах.

"Он был в Ингушетии и пошел к протестующим на площади за 30 минут до начала разгона. Его там задержали, а потом арестовали. Он жил и работал охранником на частном предприятии в Якутии. Уже четыре года живет там. Я был на нескольких митингах по вопросу границ, выходил на протесты, а сын - нет. Ему 3 октября исполнится 26 лет. Пока не женат и детей нет", - сообщил Мустафа.

Он также рассказал, что у сына нет жалоб на состояние здоровья и условия содержания.

"Мы с ним общались на заседаниях суда. Вот недавно общались 25 сентября. Он ни на что не пожаловался. Выглядел хорошо", - отметил он.

Ингушетия стала полигоном для репетиций массовых арестов

Аресты в Москве стали результатом "удачных" опытов силовиков по возбуждению уголовных дел в Ингушетии после протестной волны, считает руководитель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

"Эхо "Болотного дела" уже утихло. Новый виток начался в Ингушетии, "Московское дело" (аресты участников протестных акций в Москве, прошедших перед выборами в 8 сентября - прим. "Кавказский узел") получилось после того, как этот метод опробовали в Ингушетии. По сути, Ингушетия стала жертвой амбиций и алчности отдельных федеральных политиков. Не в пользу нас и масштабы Ингушетии по сравнению с Москвой и реакции "узнаваемых" людей на "Московское дело". Если же брать и сравнивать количество участников митинга в Ингушетии и Москве, количество жертв развернутых репрессий и другие показатели, то конечно же мы по всем параметрам стоим в авангарде. В протестных акциях приняло участие около половины всего взрослого населения, а жертвами различных видов репрессий в полумиллионной республике стали около 500 человек, не считая их родных и близких", - сказал "Кавказскому узлу" Руслан Муцольгов.

Он уверен, что процесс по уголовным делам в Ингушетии войдет в историю России по своей масштабности.

""Ингушское болотное дело", как его уже назвали в СМИ, по своим ужасающим масштабам стоит на первом месте по стране, по масштабу произвола силовиков, следственных и судебных органов, по произволу чиновников и прочих "наделенных властными полномочиями". Оно войдет в историю как беспрецедентное", - отметил он.

Протесты в Ингушетии и Москве похожи тем, что власть попыталась найти в них иностранное финансирование, считает ингушская активистка Изабелла Евлоева.

"Протесты в Ингушетии, как и аресты, начались задолго до московских. Но я не думаю, что они как-то взаимосвязаны межу собой. Об этом говорят и причины протестных акций, их характер и организаторы. Но власть попыталась связать протесты в Москве и Ингушетии, в частности искать иностранный след и единый источник финансирования. Об этом говорили обыски в Москве и в Назрани у организации «Правовая инициатива», защищающей нескольких активистов в Ингушетии", - сказала "Кавказскому узлу" Изабелла Евлоева.

"Кавказский узел" сообщало, что силовики пришли 16 августа с обыском в офис "Правовой инициативы" в Назрани. Правозащитники предположили, что обыск связан с защитой интересов ингушских активистов. 14 августа обыск прошел в московском офисе "Правовой инициативы". Адвокат организации полагает, что проверка телефонов правозащитников при обыске стала необоснованным вмешательством в их частную жизнь. За митингами в Магасе и недавними акциями протеста в Москве стоят одни и те же люди, которые организуют массовые беспорядки, считают в МВД. Обыски в московском и ингушском офисах "Правовой инициативы" связаны с этой версией, заявили правозащитники.

"Тогда говорилось о том, что неустановленные лица среди организаторов протестов в Москве координируют деятельность НКО, расположенных на Северном Кавказе, получающих иностранное финансирование. Пару дней назад прошли также обыски в НКО Ингушетии, занимающихся проблемами женщин, детей и домашнего насилия. В постановлении на обыск было сказано «Проверка организации на финансирование протестной деятельности». И это вызывает тревогу, потому что эти НКО, возможно, могли получать иностранное финансирование на свои профильные проекты. Учитывая то, что правоохранительная система в нашей стране направлена не на установление истины, а на закручивание гаек, то результаты обысков и итоги дел могут быть самыми непредсказуемыми. У нас любят искать чёрную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет. А тема вмешательства запада в наши внутренние дела вообще из разряда любимых", - рассказала Изабелла Евлоева.

Она отмечает, что ингушские силовики, отказавшиеся от применения силы против протестующих, были наказаны после протестов в Москве.

"И есть ещё один момент взаимосвязи: против полицейских, отказавшихся разгонять протест в марте в Ингушетии, не были возбуждены уголовные дела, их полк был просто расформирован. Но дела возбудили сразу после протестов в Москве, спустя полгода. Это говорит о том, что власть, боясь подобного прецедента в Москве, решила наказать полицейских в Ингушетии, по принципу «его пример - другим наука». Иными словами, чтобы московским полицейским неповадно было", - сказала она.

Тринадцать полицейских в Ингушетии, уволенных после митинга в Магасе за отказ применить силу к активистам, были обвинены в неисполнении приказа. Силовики пытались добиться восстановления на службе, но суд отказал им. Против нескольких сотрудников полиции были возбуждены дела о превышении должностных полномочий и отказе исполнять приказ.

По мнению Евлоевой, жесткие репрессии приглушили голос протеста.

"С другой стороны - власть кинула конфетку жителям Ингушетии в виде отставки Евкурова. Назначение Калиматова дало надежду на улучшение ситуации и в первую очередь в отношении арестованных активистов. Все же эта проблема остаётся топовой в обществе. Часто можно услышать от местных жителей мнение типа: «Дайте власти окрепнуть». Имеется ввиду, что Калиматов освоится и посодействует освобождению лидеров протеста. Да, вначале и у меня была небольшая надежда, но сейчас я отношусь к этому со скептицизмом. Думаю, что если послабления режима в отношении активистов не произойдёт, градус напряжения повысится и протестные настроения в регионе все же будут нарастать. Но даже уже сейчас, на этом этапе чувствуются недовольства", - отметила она.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".