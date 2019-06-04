04 июня 2019, 17:42

Арестован ингушский активист Зелимхан Бопхоев

Суд в Нальчике постановил заключить под стражу на два месяца участника мартовского митинга в Магасе Зелимхана Бопхоева, обвиненного в нападении на силовиков, сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта противники соглашения о границе между Ингушетией и Чечней без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным СКР, десять силовиков получили травмы. После митинга начались задержания и аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 человек, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Зелимхан Бопхоев находится в СИЗО Нальчика, сообщил сегодня адвокат Калой Ахильгов. "Вчера избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца", - процитировало Ахильгова "МБХ медиа".

Скриншот сообщения об аресте 3 июня активиста Зелимхана Бапхоева, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/314974712754657/?type=3&comment_id=315011196084342&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R"%7DПо словам Ахильгова, Бопхоев был задержан 1 июня в якутском городе Усть-Неру и этапирован оттуда в Нальчик. "Бопхоеву предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ). Такие же обвинения были предъявлены другим ранее задержанным ингушским активистам", - привели сегодня слова  Ахильгова "Кавказ.Реалии".

"Как и следовало ожидать от «самого гуманного суда в мире» Зелимхан арестован на два месяца до 01.08.2019 года", - написал сегодня в группе "ФортангаORG" в Facebook Абдаллах Бапхоев.

"Кавказский узел" регулярно обновляет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли".

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