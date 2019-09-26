Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

26 сентября 2019, 05:59

Силовики провели обыск в доме руководителя "Института социальных изменений" в Назрани

В доме руководителя ингушской региональной общественной организации "Институт социальных изменений" Залины Дзейт прошел обыск. Силовики изъяли отчетные документы.

Руководитель ингушского "Института социальных изменений" Залина Дзейт сообщила 25 сентября об обыске в своем доме в станице Троицкая Сунженского района.

По ее словам, во время обыска, который прошел 24 сентября, ее дома не было. "Были моя мама и дети. Здесь также юридический адрес организации", - рассказала она "Кавказ.Реалии".

По ее словам, силовики сообщили, что проверяют все некоммерческие организации, которые получают деньги из-за границы.

"У нас всего три проекта, финансируемые из иностранных фондов... В ходе обыска изъяли отчетные документы, касающиеся указанных проектов. Мы работали абсолютно законно и открыто. Реализация проектов освещалась на сайте организации и в соцсетях", - отметила Дзейт.

Комментарией Ахильговой в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/J.Akhilgova/posts/10157560587298482Об обыске, который длился "целый день", также сообщила на своей странице в соцсети Facebook Джанетта Ахильгова. "Если наша деятельность с бюджетом в 900 тысяч рублей за 2018-2019 годы вызвала вопросы на целый день, мне страшно представить, что происходит в офисах организаций, имеющие большие проекты", - написала она.

Под ее сообщением по данным на 05.59 мск сегодня, 26 сентября стоит 50 комментариев, 26 отметок "Возмутительно", 17 отметок "Понравилось" и 15 отметок "Ух ты!"

"Джанет, я про такие вещи говорю "ИБД". Имитация бурной деятельности. Не хотят раскрывать что-то стоящее, вот и страдают "фигней". Надеюсь, все будет ок!" - написала Лариса Горакоева.

Комментарией Ахильговой в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/J.Akhilgova/posts/10157560587298482"Ой, Джанетта, сочувствую( Вообще это, конечно, бесит ужасно. Обыскивающие хоть сами понимают бессмысленность своих действий?" - задалась вопросом Ирина Костерина.

В ответ на вопрос пользователя Изабеллы Евлоевой о том, по какой причине проводится обыск, Ахильгова ответила: "Проверка на организацию и финансирование протестов в ИНГ. Что-то вроде этого".

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать протестующих во время утреннего намаза. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 сентября 2019, 08:02

26 сентября 2019, 06:58

26 сентября 2019, 05:53

26 сентября 2019, 05:46

  • Арест братьям Магомедовым продлен до конца года

    Мосгорсуд оставил под стражей до 30 декабря владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова. Их защита просила смягчить меру пресечения.

26 сентября 2019, 04:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи