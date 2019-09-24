Малсаг Ужахов оставлен под арестом на три месяца

24 сентября 2019, 22:30

Суд в Ессентуках до 25 декабря продлил срок содержания под стражей председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. По дороге из СИЗО во Владикавказе Ужахову становилось плохо, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Малсаг Ужахов был арестован после участия в мартовском митинге в Магасе. В июле Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляцию на продление Ужахову ареста до 25 сентября.

Малсаг Ужахов в организации и руководстве насильственными действиями против правоохранителей на митинге. Ему также предъявлено обвинение в создании организации, побуждающей граждан к противоправным деяниям. По первой статье Ужахову грозит до десяти лет заключения, по второй - до трех. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Малсага Ужахова, а также лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Бараха Чемурзиева и Исмаила Нальгиева.

Защита раскритиковала сегодняшний вердикт суда, продлившего Ужахову арест. "Срок содержания под стражей продлили без всяких оснований. Следствие представило суду те же документы, которые представляло во время избрания меры пресечения и при продлении 6 июня, ходатайство заявлялось то же самое. Это все противоречило рекомендациям, которые Верховный суд дал 19 декабря 2013 года: каждый раз при продлении срока ареста суду необходимо представить новые, актуальные данные о необходимости содержания лица под стражей. Вопреки этому, никаких новых данных суду представлено не было. Постановление о продлении ареста вынесено на основе домыслов, догадок и предположений о том, что Ужахов будет как-то на кого-то влиять", - пояснил адвокат Ужахова Джабраил Куриев.

Адвокаты Ужахова просили организовать участие обвиняемого в заседании по видеоконференцсвязи, опасаясь, что дорога из владикавказского СИЗО в суд в Ессентуках плохо скажется на состоянии активиста. Им сообщили о технической невозможности это сделать, но перенесли заседание с 23 сентября на сегодня, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

По словам Куриева, по дороге в Ессентуки 67-летнему Ужахову дважды сбивали давление. Машину приходилось останавливать, потому что активиста тошнило. "Состояние у Малсага плохое. Давление было высокое и на заседании, хотя он принял таблетку. Когда суд удалился в совещательную комнату, давление у него было 180. Думали уже делать укол, чтобы сбить давление. Сахар в крови в два-три раза выше нормы", - процитировал "Мемориал" адвоката на своем сайте.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".