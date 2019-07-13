Суд оставил Малсага Ужахова под стражей

13 июля 2019, 13:25

Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляцию на арест главы Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова, обвиненного по делу о призывах к массовым беспорядкам и нападении на силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", Малсаг Ужахов был арестован после участия в мартовском митинге в Магасе, срок содержания активиста под стражей продлен до 25 сентября. 2 июля Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными. Обвинения, предъявленные Малсагу Ужахову и другим лидерам протестов - Ахмету Барахоеву, Мусе Мальсагову, Бараху Чемурзиеву - лишены конкретики и несостоятельны, настаивает защита.

Верховный суд Кабардино-Балкарии, рассмотрев апелляцию 12 июля, оставил решение об аресте Ужахова в силе, сообщил его адвокат Джабраил Куриев. В жалобе было указано, что суду не были представлены достаточные основания для ареста Ужахова, указал он корреспонденту "Кавказского узла". "Верховный суд РФ неоднократно указывал на то, что при продлении срока содержания под стражей необходимо предоставлять доказательства, что [на свободе он] будет избегать суда, оказывать давление", - пояснил адвокат.

Защита намерена и дальше добиваться освобождения Малсага Ужахова. "Дело политически ангажировано, защита неоднократно об этом заявляла. Суд в упор не видит нормы законодательства и доводы, которые мы излагали. Суд по каким-то причинам не признает очевидного. Необходимо добиться справедливости, и мы ее добьемся - не важно, в Верховном суде России или в ЕСПЧ", - сказал Джабраил Куриев.

Он добавил, что защита не согласна с рассмотрением дела за пределами Ингушетии. "Нарушена подсудность, так как в законодательстве указано, что подозреваемый должен содержаться там, где идет предварительное следствие или где задержано лицо. Но следствие указывало на Нальчик как на место задержания, проигнорировав позицию Конституционного суда. Ужахов был задержан в Ингушетии, в селе Барсуки. Рано утром 19 апреля был задержан у себя дома в Барсуках, был доставлен в Нальчик, где в 17.50 минут было произведено процессуальное задержание, а не фактическое. В протоколе задержания мною были внесены замечания, сегодня тоже в Нальчикском суде мною на эти замечания указано, про обстоятельства задержания", - сказал Куриев 12 июля.

По словам адвоката, Малсаг Ужахов не понимает, в чем его обвиняют. "На содержание жалоб нет, кроме того, что мы сами вынуждены обеспечивать его лекарствами, в то время как государство само должно обеспечивать задержанных лекарствами. Жалоб на следствие столько, что нам пришлось в письменном виде приобщать заявление Ужахова, что он уже просит следствие разъяснить, в чем же его обвиняют. Обвинение настолько размыто и многогранно, построено на общих фразах... Все обвинение при этом целиком идентично другим обвинениям – просто менялись фамилии с Барахоева на Чемурзиева, с Ужахова на Хаутиева. Нам непонятно, в чем обвиняют, в отношении кого он организовал насилие, в чем оно выразилось и кому нанесен ущерб - здесь тысяча вопросов и столько же жалоб. В адрес прокуратуры готовим жалобы и так далее", - рассказал Джабраил Куриев.

Напомним, что 3 июля Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".