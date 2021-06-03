03 июня 2021, 20:44

Ингушский активист освобожден из зала суда

Железноводский горсуд приговорил участника митинга в Магасе Ибрагима Мержоева к девяти месяцам лишения свободы по делу о применении насилия к представителю власти. Мержоев признал вину, суд счел его наказание отбытым.

Как сообщал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом с 24 ноября 2020 года. 20 апреля Кисловодский городской суд продлил до 9 августа арест всем подсудимым, 19 мая Ставропольский краевой суд оставил это решение в силе. Сотрудники Росгвардии 25 мая в суде заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе. Троим из семи активистов, находящихся в следственном изоляторе, требуется медицинское наблюдение, заявили защитники. Правозащитники обсудили дело лидеров протеста в Магасе с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Ибрагима Мержоева обвиняли в том, что во время разгона протестного митинга в Магасе 27 марта 2019 года он бросил стул, который попал в голову росгвардейца. Мержоев признал вину, гособвинитель просил осудить его на полтора года колонии общего режима, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Мержоев был задержан 30 ноября 2020 года и с тех пор содержался в СИЗО. С учетом этого срока судья посчитал, что наказание Мержоев отбыл. 2 июня после оглашения приговора его освободили в зале суда, говорится в пресс-релизе центра.

На 3 июня по "ингушскому делу" обвинительные приговоры вынесены в отношении 36 человек: 35 приговоров — по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья), один приговор — по части 4 статьи 33, части 1 статьи 318 УК (подстрекательство к применению к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья). Всего к уголовной ответственности по "ингушскому делу" был привлечён 51 человек, уголовное преследование троих из них было прекращено, отмечается в сообщении на сайте центра. 

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".

* - организация включены Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Правозащитники предложили ингушским активистам отказаться от бойкота суда", "Пражская полиция помешала акции в поддержку ингушских активистов", "Участница пикета в Ессентуках озвучила подробности задержания".

Автор: "Кавказский узел";

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