Защита Мальсагова и Хаутиева указала на отсутствие конкретики в обвинении

24 декабря 2019, 11:07

Суд в Ессентуках 23 декабря продлил сроки содержания под стражей участникам митинга в Магасе Мусе Мальсагову и Багаудину Хаутиеву до 25 марта 2020 года. Арестованные пожаловались на бесчеловечные условия в изоляторе, а адвокаты сообщили, что обвинение не подкреплено фактами.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. После первых судебных решений по ингушским активистам, вынесенным 12 и 13 декабря, адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Глава ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов находится под арестом по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Адвокаты Мальсагова и Чемурзиева заявили в Европейский суд по правам человека о нарушении прав арестованных. К организаторам беспорядков следствие причисляет также главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева. Правозащитный центр "Мемориал" признал Мальсагова и Хаутиева политзаключенными.

Ессентукский горсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил сроки ареста Мусе Мальсагову и Багаудину Хаутиеву до 25 марта 2020 года, сообщил адвокат Аральбек Думанишев, защищающий обоих участников протеста. По словам адвоката, заседание состоялось 23 декабря. "Судебное заседание прошло в здании мировых судей, поскольку в здании горсуда (был) ремонт. Родственники приезжают на все заседания, но помещение раньше всех не вмещало. В этот раз приехали самые близкие", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Думанишев.

По его словам, принимая решение, суд указал на то, что не берет во внимание справки силовиков о том, что "подозреваемые могут скрыться, препятствовать следствию". "Суд основывается на тяжести вменяемого им преступления", - пояснил адвокат.

Он добавил, что ничего конкретного арестованным не вменяется. "Они привлекаются по части 2 ст.318 УК России (организация применения насилия, опасного для жизни или здоровья). Конкретная роль, какой вред нанесен, кому и каким образом не расписывается. Просто общие формулировки", - сообщил Думанишев.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

Адвокат назвал доводы следствия голословными

Лидерам протеста в Ингушетии следствие вменяет организацию насилия, однако не приводит «никакой конкретики», согласился с мнением коллеги и адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков. «Никакой конкретики нет. Для всех фабула одна: якобы они, испытывая политическую ненависть к занимавшему на тот момент пост главы Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, к местной власти, организовали применение насилия в отношении представителя власти», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Беков.

По словам адвоката, доводы следствия голословные. "Чтобы что-то организовать, на это нужно время. Организация насилия должна планироваться заблаговременно, то есть группа людей должна сесть и решить, что организовывает насилие, что нужно дать отпор всеми возможными средствами. Но этого всего не было", - констатировал Беков.

Адвокат пояснил, что Барах Чемурзиев подал уведомление о продлении митинга в Магасе 26 марта, и отказа в его проведении не было. "Договорились, что старики останутся на площади. Для чего? Чтобы в случае отказа предупредить молодежь, объяснить ей, призвать разойтись. В том же экспертном заключении по выступлению Мусы Мальсагова от 27 марта говорится, что его речь была на акции спонтанная, что он призывал к порядку и соблюдению законности", - подчеркнул адвокат.

Психологи и лингвисты провели экспертизу высказываний лидера протестов Мусы Мальсагова на митинге в Магасе 27 марта и не нашли в них призывов к экстремизму. Более того, эксперты указали, что речь его была не заготовлена, спонтанная, и в ней был призыв к порядку и соблюдению закона, рассказал 12 декабря адвокат.

Фабула обвинения базируется на неких показаниях засекреченных свидетелей и потерпевших, добавил адвокат. "(Свидетели) только предполагают, что эти люди – руководители, организовали насилие. Мы не со всеми показаниями засекреченных свидетелей и потерпевших знакомы. Для защиты многое недоступно. Материалы уголовного дела защита может получить в полном объеме по окончании следствия", - резюмировал Беков.

Арестованные активисты пожаловались на условия в ессентукском изоляторе

По словам адвоката Аральбека Думанишев, от Багаутдина Хаутиева не поступало жалоб на условия содержания в нальчикском СИЗО. "В этот раз он пожаловался на то, что когда их доставили в ессентукский ИВС, к ним подселили ВИЧ-инфицированных. Эти жалобы они озвучили и попросили суд внести в протокол судебного заседания", - заключил Думанишев.

На условия содержания в ессентукском изоляторе пожаловался и Муса Мальсагов, сообщил его адвокат Магомед Беков. "Муса Мальсагов никогда не жаловался на условия содержания. Практически ни у кого нет жалоб на условия содержания в СИЗО Нальчика. Есть жалобы на условия содержания в есеентукском ИВС. Людей, обвиняемых в организации насилия, туда привозят перед продлением меры пресечения. Они там ночуют, там холодно, там условия нечеловеческие", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Беков.

По его словам, помещения, где проходят судебные заседания по продлению меры пресечения, маленькие. "Я был на продлении меры пресечения Ахмеду Барахоеву, Зарифе Саутиевой - это здание мировых судей, больше 4-5 человек туда не помещается. Родственники, которые приезжают поддержать активистов, не вмещаются в зале", - пояснил Магомед Беков.

Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике по обвинению в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. Позже адвокат сообщил, что Саутиеву внезапно перевели в ессентукский ИВС, где активистка находится без лекарств и вещей первой необходимости. Реакции на эти жалобы адвокат пока не получил. Ахмед Барахоев с 3 апреля находится под арестом по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. В октябре адвокаты Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободу собраний.

Напомним, что шесть ингушских активистов, чьи дела рассматриваются в Железноводске, заявили о неприемлемых условиях содержания в СИЗО и транспортировки в суд, но ФСИН назвала условия изолятора соответствующими нормам. Адвокаты добиваются медицинского обследования арестованных, у которых есть проблемы со здоровьем, реакции на их обращения пока нет. Принятые в России условия перевозки заключенных должны приравниваться к пыткам, считают правозащитники.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".