Багаудин Хаутиев. Кадр видео "Буро Магас" https://www.youtube.com/watch?v=xD7P3tYkC4E

22 сентября 2019, 11:19

Следователи причислили Хаутиева к организаторам беспорядков в Ингушетии

Суд в Ессентуках продлил арест ингушским активистам Багаудину Хаутиеву и Багаудину Мякиеву. Хаутиева следователи назвали в числе организаторов стычек с силовиками в Магасе, констатировал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Ессентукский горсуд согласился с доводами следствия о том, что активисты Исмаил Нальгиев и Хасан Кациев могу скрыться и оказать давление на свидетелей. Защита сочла необоснованной позицию следователей, однако суд продлил срок ареста активистов на три месяца, до 25 декабря.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать протестующих во время утреннего намаза. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Ессентукский горсуд также 20 сентября продлил до 25 декабря срок ареста активистов Багаудина Хаутиева и Багаудина Мякиева, обвиняемых в применении насилия к силовикам (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщило 21 сентября издание "Кавказ.Реалии".

Следователи при этом не предоставили доказательств, что Багаудин Мякиев реально может препятствовать следствию, сказал адвокат Аральбек Думанишев. "Мы считаем голословными основания [позиции следствия] о том, что Багаудин может скрыться", – сказал адвокат.

По его словам, Мякиев вину не признает. "В момент событий в Магасе утром 27 марта он не находился на месте. Ему позвонили, попросили приехать, чтобы успокоить собравшихся. У следствия есть видеозаписи, есть вся информация. Обвинения мы считаем необоснованными", – процитировало Думанишева издание.

Следователи назвали Багаудина Хаутиева в числе организаторов столкновений с силовиками

Багаудин Хаутиев, согласно судебному постановлению, "теперь назван в числе организаторов" нападений на силовиков, сообщил 21 сентября адвокат Андрей Сабинин в своем Telegram-канале.

Следствие привело три аргумента в пользу того, что лидеры протестов Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Малсаг Ужахов и Барах Чемурзиев были организаторами нападения митингующих на силовиков. Во-первых, именно они решили не прекращать акцию протеста, во-вторых, организаторы призывали протестующих к стойкости в случае нападения силовиков, а в-третьих, Ахмед Барахоев до митинга предупреждал власти о силовом сопротивлении правоохранителям, сообщил 1 июля Правозащитный центр "Мемориал". Ни один из этих аргументов не подтверждает, что у лидеров оппозиции был умысел на насилие, констатировал ПЦ "Мемориал" и объявил всех пятерых политзаключенными.

"Организаторы", сами не участвуя в применении насилия, максимум могут быть привлечены по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия. – Прим. "Кавказского узла"), но в суд уйдут с обвинением по тяжкой уголовной статье", – написал Андрей Сабинин, добавив, что "юридически крайне сомнительно обвинить в организации применения насилия к представителям власти в рамках ст. 318 УК РФ".

Кроме того, по его словам, "нельзя исключить, что лингвисты и психологи могут найти еще и язык вражды и ненависти, [экстремистские] призывы и ненависть к социальным группам". "Эти экспертизы адвокаты еще не видели, а в ознакомлении с объектами исследования адвокатам отказали. Объект исследования в данном случае – это выступления "организаторов" на митинге", – написал Сабинин.

Часть 2 ст. 318 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита заявила о запугивании ингушского активиста", "Организатор митинга в Магасе рассказал о давлении властей", "Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе".

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