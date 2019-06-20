20 июня 2019, 12:42

Родственницы ингушских активистов пожаловались Путину на их преследование

Жительницы Ингушетии записали видеообращение, в котором заявили Владимиру Путину о том, что их близких необоснованно преследуют после митинга в Магасе. Совет тейпов в свою очередь призвал жителей республики еженедельно собираться на коллективную молитву в поддержку арестованных активистов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью было опубликовано видеообращение 93-летнего Саражудина Погорова, отца сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, в котором он попросил Владимира Путина вмешаться в ситуацию с преследованием ингушских активистов. Обращение было направлено в сервис приема видеообращений "Прямой линии с Путиным".

Ежегодная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» началась сегодня в 12.00 мск. В редакцию программы поступило более 1,5 миллиона обращений жителей страны к президенту, информирует сайт Кремля.

Видеообращение родственниц ингушских активистов к президенту России опубликовано сегодня в Telegram-канале "ФортангаORG". На нем видны семь женщин разного возраста, одна из которых зачитывает с листа бумаги текст обращения.

"Мы - матери, жены и близкие родственницы политических заключенных, которых [необоснованно] содержат в заключении за то, что они мирными путями отстаивали законные права и свободы ингушского народа. Всем известны события 27 марта 2019 года. Наших родных и близких, около 30 человек, которые нигде не скрывались и находились у себя дома арестовывали, применяя бронетехнику и силовиков в масках, пугая нас и наших малолетних детей. <...> Владимир Владимирович, мы просим вас взять под личный контроль сложившуюся в Ингушетии ситуацию, освободить наших [необоснованно] задержанных отцов, сыновей, братьев, мужей", - говорится в видеообращении.

27 марта, после акции протеста в Магасе, произошли стычки активистов с правоохранителями. По данным Следственного комитета, травмы при этом получили 10 силовиков. 2 апреля начались массовые задержания активистов. Только за первые девять дней число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях и арестах активистов "Кавказский узел" публикует в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Совет тейпов Ингушетии 19 июня опубликовал на своем YouTube-канале обращение к жителям республики с призывом совершать на месте строящейся мечети в Магасе коллективную пятничную молитву в знак протеста против преследования ингушских активистов.

На видео, озаглавленном "Обращение с призывом совершения Джума намаза в г.Магас до освобождения политзаключенных Ингушетии", собравшиеся вокруг стола старейшины делают заявление на ингушском языке.

"Мы будем делать дуа (молитву) за наших братьев, которые безвинно сидят в заточении, до тех пор, пока они  не окажутся на свободе", - сказал, в частности, один из членов совета тейпов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе", "Оппозиция оценила в тысячу человек число оставшихся ночевать на площади в Магасе", "Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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