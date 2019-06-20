Саражудин Погоров. Фото: кадр видео ФортангаORG https://www.facebook.com/watch/?v=428296918006319

20 июня 2019, 09:56

Отец Погорова призвал Путина вмешаться в ситуацию с ингушскими активистами

93-летний Саражудин Погоров, отец сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, в видеообращении к президенту России вступился за арестованных активистов и попросил разобраться в ситуации в Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня силовики пришли в дом отца и двух братьев Ахмеда Погорова в Карабулаке с обыском. По словам родных Погорова, это был седьмой по счету обыск, силовики не разрешили присутствовать при нем местному участковому. 

27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

Сегодня ночью на странице ФортангаORG в соцсети Facebook было опубликовано видеообращение к президенту Владимиру Путину, автор которого просит отреагировать на ситуацию в Ингушетии. В ролике указано, что автор обращения - старейшина Саражудин Погоров. "Отец Ахмеда Погорова - 93-летний Саражудин Погоров записал видеообращение к Владимиру Путину. В нем он просит президента страны освободить арестованных ингушский активистов. Минутная версия видео отправлена в сервис приема видеообращений "Прямой линии с Путиным"", - сказано в тексте к видео. 

Автор видеообращения говорит, что 20 июня ему исполняется 93 года. Он обращается к Путину как к "гаранту Конституции" и просит сделать подарок ему и ингушскому народу. "Владимир Владимирович, сегодня более 30 задержанных сидят в СИЗО. В городе Нальчике и во Владикавказе", - говорит Саражудин Погоров, отмечая, что это "невинные люди". Он спрашивает Путина, владеет ли тот информацией о том, что "творится в республике". Отец Ахмеда Погорова заявляет также, что его сын, "честный офицер", объявлен в федеральный розыск. "Прошу вас рассмотреть [обращение] и дать ответ", - говорит Саражудин Погоров.

Напомним, 26 марта протестующие, не получив разрешения властей, продлили митинг на площади в Магасе, после чего произошли стычки с силовиками. По данным Следкома, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе", "Участники митинга в Магасе приняли резолюцию", "Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова".

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