Родные Ахмеда Погорова рассказали о седьмом обыске в их домовладениях

20 июня 2019, 03:04

Обыск, который прошел 18 июня в доме у родных сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, напугал детей, пожаловалась его сноха. Это был уже седьмой по счету обыск, силовики не разрешили присутствовать при нем местному участковому, отметили братья активиста.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня силовики пришли в дом отца и двух братьев Ахмеда Погорова в Карабулаке с обыском. Еще об одном обыске в домах Ахмеда Погорова и его родных сообщалось 17 мая. После того обыска были задержаны трое родственников активиста. Один из них, брат Ахмеда Погорова Магомед, был оштрафован за участие в акциях протеста в Магасе, еще двоих отпустили без протоколов.

Обыски в домах Ахмеда Погорова и его родственников проводились и 25 апреля. Сам Погоров отметил, что перед визитом силовиков он призвал власти Ингушетии способствовать освобождению арестованных активистов. 27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

Родные Ахмеда Погорова рассказали сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что обыск 18 июня стал седьмым по счету в этом году.

Частые обыски пугают детей, сообщила сноха Ахмеда Погорова Хава Погорова. «До 6 утра они начали, и где-то до 8.00 продлился обыск», - отметила она. На последний обыск силовики прибыли без «Уралов». «В этот раз ничего не изъяли, так как изъять нечего. Они детей пугают, у меня шестеро внуков - от года до шести лет, они утром проснулись и кричат «Опять солдаты!» Два амбала в масках ломятся, стучат кулаками, а там ребенок с температурой у нас… Понятые у них свои как всегда», - рассказала Хава Погорова.

Она повторила, что на этот раз во время обыска ничего не изъяли, но и ничего не вернули. «В прошлые разы забрали телефоны, шапку и куртку, ничего этого не вернули. Вчера (18 июня) никого на допрос не вызывали. Меня вызывали [ранее] в МВД Магаса, какой-то Сергей… допрос под предлогом, что у меня нет какого-то ИП, каких-то документов. Но я ничего не произвожу, получаю пенсию, налоги плачу. Мне этот опер так и сказал: «На вас заказ большой». Я не могу ездить по допросам, мне надо за внуками смотреть, детсад отвозить, забирать», - отметила женщина.

Со слов Хавы Погоровой, на обыск 18 июня не был допущен местный участковый и начальник уголовного розыска. «На вопрос: «Что вы ищите?» они отвечают: «Когда найдем, скажем». Участкового не подпустили сюда, держали его там - на тропинке», - рассказала женщина.

Брат Ахмеда Погорова Нурдин Погоров также сказал, что 18 июня был седьмой по счету обыск. «Что искали, не знаю, наверно искали Ахмеда. Но на допрос никого не вызывали», - отметил он

Другой брат Ахмеда Погорова Магомед Погоров сообщил, что протокол обыска 18 июня им силовики не дали. «По последнему обыску протокол нам не дали. Сказали - возьмете в МВД. 17 мая изъяли у нас телефоны, до сих пор не вернули, второй месяц уже, а говорили что в течение 10 дней вернут», - рассказал мужчина.

Он также подтвердил, что силовики 18 июня не допустили на обыск местного участкового. Все собеседники корреспондента «Кавказского узла» отметили, что адвокатов они не нанимали.

Информацию о задержаниях активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Преследование активистов".