Силовики провели обыски у родных Ахмеда Погорова

19 июня 2019, 00:25

В доме отца и двух братьев сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова прошли обыски, силовики пытались установить местонахождение активиста, рассказал его племянник Рустам Погоров.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 мая силовики после обысков в домах сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и его родных в Карабулаке задержали трех родственников Погорова. Один из них, брат Ахмеда Погорова Магомед, был оштрафован за участие в акциях протеста в Магасе, еще двоих отпустили без протоколов. 31 мая силовики, по словам сына Погорова Абубакра, обыскали московскую квартиру активиста и задержали его супругу и дочь.

Обыски в домах Ахмеда Погорова и его родственников проводились и 25 апреля. Сам Погоров отметил, что перед визитом силовиков он призвал власти Ингушетии способствовать освобождению арестованных активистов. 27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

18 июня обыски прошли в доме отца и в домах двух братьев сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова. Обыски продлились около полутора часов. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что основанием для обысков является попытка установить местонахождение Погорова, пишет "МБХ-медиа" со ссылкой на племянника активиста Рустама Погорова, .

Силовики провели обыски в домах отца и брата в Карабулаке, говорится в сообщении на странице "ФортангаORG" в социальной сети Facebook.

Пользователи соцсетей прокомментировали публикацию.

"Последовательная травля родных Ахмеда", - считает Musa Hoasi.

"Мы не хотим и не будем прогибаться ни под какую власть. А властям надо давно уже понять, что вернее и честнее помощников, чем Ингуши, им нигде и никогда не найти", - отметил Rooslan Akhilgov.

"Кавказский узел" пока не располагает официальным подтверждением информации об обысках в домах родственников Погорова.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".