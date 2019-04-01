Следком заинтересовался беспорядками в Магасе

01 апреля 2019, 16:55

В ходе несанкционированного митинга в Магасе 27 марта 10 сотрудников правоохранительных органов получили травмы, сообщил сегодня Следственный комитет России, отчитавшись о расследовании уголовных дел.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители республики, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, что привело к столкновениям с силовиками. Протестующие покинули площадь лишь 27 марта, в тот же день сотни человек на несколько часов перекрыли трассу на въезде в Назрань. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

За ночь и утро 27 марта силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей. 29 марта юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов заявил, что расформирован батальон патрульно-постовой службы, который, по его данным, 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе. 30 марта МВД Ингушетии сообщило об увольнении 17 полицейских, в тот же день и.о. главы министерства республики Юрий Муравьев отчитался о полном контроле над ситуацией.

Ведется расследование уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" УК России, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии. "В ходе проведения несанкционированного митинга в городе Магасе Республики Ингушетия 27 марта 10 сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении на сайте.

По данным ведомства, расследование проводится в Главном следственном управлении СК России по СКФО.

"Также продолжается расследование уголовных дел по фактам размещения неустановленным лицом (лицами) 23 марта комментариев в социальной сети "Инстаграм" с публичными призывами к массовым беспорядкам, захвату административных зданий правительства и Народного Собрания Республики Ингушетия, совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, "следствием тщательно исследуются все детали произошедших событий, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются потерпевшие и свидетели, изымаются необходимые предметы и документы, являющиеся вещественными доказательствами". "Оперативное сопровождение осуществляется подразделениями ФСБ и МВД России", - отметил следком.

Напомним, что 31 марта глава "Выборов Ингушетии" Исмаил Нальгиев заявил, что четверо активистов после митинга получили повестки с требованием прибыть на допрос в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний. В свою очередь один из организаторов акции протеста ранее заявил, что блокировка трассы "Кавказ" на въезде в Назрань могла быть провокацией.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".