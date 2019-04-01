Ингушский активист сообщил о вызове на допрос после митинга

01 апреля 2019, 08:15

Четверо активистов получили повестки с требованием прибыть на допрос в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний, сообщил 31 марта глава "Выборов Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с секретарем Совбеза республики заявил, что организаторы акций протеста спровоцировали молодежь на нарушения закона и устранились от ответственности.

Фотокопии повестки опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 31 марта руководитель общественной организации "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

"В соответствии со ст.188 УПК РФ (о порядке вызова на допрос. - Прим. "Кавказского узла") Вам надлежит прибыть 01 апреля 2019 г. в 19:00 в следственный отдел ГСУ СК России по СКФО", - говорится в документе.

Нальгиев связал это с попыткой разгона активистов на акции протеста. "Мне прислали повестку на допрос в качестве свидетеля. Скорее всего, это связано с штурмом протестующих утром 27 марта. Точно сказать не могу. Считаю, что это давление на активистов и участников протестов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также уточнил, что на допрос вызвали активистов Мусу Мальсагова, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева.

Комментариями указанных активистов "Кавказский узел" пока не располагает.