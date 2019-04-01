Автомобиль СКР. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

01 апреля 2019, 08:15

Ингушский активист сообщил о вызове на допрос после митинга

Четверо активистов получили повестки с требованием прибыть на допрос в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний, сообщил 31 марта глава "Выборов Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками утром 27 марта. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на встрече с секретарем Совбеза республики заявил, что организаторы акций протеста спровоцировали молодежь на нарушения закона и устранились от ответственности.

Копия повестки на странице пользователя Исмаила Нальгиева в соцсети Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2412867582332764&set=pcb.2412874285665427&type=3&theater

Фотокопии повестки опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 31 марта руководитель общественной организации "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

"В соответствии со ст.188 УПК РФ (о порядке вызова на допрос. - Прим. "Кавказского узла") Вам надлежит прибыть 01 апреля 2019 г. в 19:00 в следственный отдел ГСУ СК России по СКФО", - говорится в документе.

Нальгиев связал это с попыткой разгона активистов на акции протеста. "Мне прислали повестку на допрос в качестве свидетеля. Скорее всего, это связано с штурмом протестующих утром 27 марта. Точно сказать не могу. Считаю, что это давление на активистов и участников протестов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Он также уточнил, что на допрос вызвали активистов Мусу Мальсагова, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева.

Комментариями указанных активистов "Кавказский узел" пока не располагает.

Обновляемая хроника "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней" опубликована на "Кавказском узле".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

01 апреля 2019, 10:11

01 апреля 2019, 09:08

01 апреля 2019, 07:35

01 апреля 2019, 07:07

01 апреля 2019, 06:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы