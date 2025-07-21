Аналитики оценили эффективность вывоза рабочих для купирования конфликта в Краснозаводске

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Власти, приняв решение вывезти рабочих из Чечни и Ингушетии из подмосковного города Краснозаводска после конфликта с местными жителями, могли провести переговоры или задержать зачинщиков, но пошли по простому пути.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля выходцев из Чечни и Ингушетии, которые работали на стройке в подмосковном Краснозаводске, вывезли из города после конфликта с местными жителями, предположительно, представителями "Русской общины".

Руководитель исследовательского центра "Сова" (внесен Минюстов в реестр иноагентов) Александр Верховский и руководитель Антидискриминационного центра "Мемориал" Стефания Кулаева высказали противоположные мнения касательно вывоза из Краснозаводска выходцев из Чечни и Ингушетии после конфликта с местными жителями.

По мнению Александра Верховского, вывоз рабочих является эффективным средством разрешения конфликта.

Подобная эвакуация подпитывает настроения, что, оказывается, можно так решить вопрос с приезжими

«Уже фиксировались случаи вывоза - полного или частичного - групп людей во время таких конфликтов. И на время это решает проблему. Обычно это происходит тогда, когда местные власти опасаются, что не справятся с возможными беспорядками, а возможности позвать подмогу у них нет. Однако Московская область - не какая-нибудь Кондопога, возможность вызвать помощь была. Вероятно, властям не хотелось, чтобы на их территорию зашел «чужой» ОМОН, который могли сопровождать и другие полицейские чины. Другое дело, что подобная эвакуация подпитывает настроения, что, оказывается, можно так решить вопрос с приезжими», - заявил он.

По его мнению, у властей был шанс пресечь зарождавшийся конфликт на этапе массовой драки, но он был упущен. «На этапе личного конфликт ничего предотвратить было нельзя – он был спонтанным. Но вот на этапе массовой драки полиция могла появиться на сцене, разогнать дерущихся, выявить зачинщиков и задержать их и напугать всех остальных», - заявил он.

По словам Верховского, уроженцы Чечни и Ингушетии достаточно редко фигурируют в подобных конфликтах. «Гораздо чаще я слышу об уроженцах Центральной Азии», - заявил он, отметив, что конфликты возникают вне зависимости от уровня миграции «когда и у приезжих, и у старожильческого населения возникают какие-то неформальные сообщества, которые могут что-то решать и к которым обращаются, когда государство не обеспечивает правосудия».

Говоря об альтернативах вывозу, Верховский подчеркнул, что не уверен, была бы в этом случае успешна медиация. «Надо знать местные обстоятельства» - заметил он. Он также достаточно скептически отнесся к роли землячеств в урегулировании конфликтов, заметив, что "использование неформальных практик может и обернуться не в пользу приезжих".

Вывоза рабочих можно и нужно было избежать

Иного мнения придерживается Стефания Кулаева, которая считает, что вывоз в случае подобных конфликтов - «всегда плохо и неправильно». «Вывоза рабочих можно и нужно было избежать. Реагировать на драки и нападения расистов на меньшинства нужно иначе, проводя расследования и устанавливая виновность напавших, каждого участника отдельно, конечно», заявила она.

Кулаева, как и Верховский, подчеркнула, что использовать медиацию для разрешения подобных конфликтов не всегда возможно. «Это зависит от ситуации», - заметила она.

Она также заметила, что землячества и диаспоры почти ничего не могут сделать для разрешения подобных конфликтов.

Кулаева также считает, что подобных столкновений становится все больше. «Это было не только с рабочими из республик Северного Кавказа, не раз было уже с ромскими общинами, с разными приезжими из стран Центральной Азии, Азербайджана. На это влияет не столько трудовая миграция (ей в РФ уже десятки лет, а так плохо не было), сколько дикий рост ксенофобии на всех уровнях», - заключила она.

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