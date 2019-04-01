И.о главы МВД Ингушетии назначен после увольнений полицейских

01 апреля 2019, 15:33

МВД Ингушетии отчиталось о кадровых перестановках после акций протеста в Магасе. Исполняющим обязанности главы министерства назначен Юрий Муравьев, увольнение 17 сотрудников патрульно-постовой службы подтверждено официально.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители республики, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, что привело к столкновениям с силовиками. Протестующие покинули площадь лишь 27 марта, в тот же день сотни человек на несколько часов перекрыли трассу на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта в Назрани прошел массовый стихийный автопробег, после чего в город были направлены дополнительные отряды силовиков. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

За ночь и утро 27 марта силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей. 29 марта юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов заявил, что расформирован батальон патрульно-постовой службы, который, по его данным, 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе.

30 марта МВД Ингушетии на своем официальном сайте подтвердило расформирование отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по административной границе.

"Данное подразделение было создано в июле 2011 года. На него возлагались задачи по обеспечению правопорядка в районах, прилегающих к административной границе Республики Ингушетия. К настоящему времени в результате активного противодействия правоохранительных органов деятельности бандформирований оперативная обстановка на территории региона стабилизировалась и полностью контролируется", - говорится в сообщении.

При этом ведомство подчеркнуло, что "решение о проведении оргштатных мероприятий в республиканском МВД было принято несколько месяцев назад и реализовано на днях". "В ходе мероприятий 17 сотрудников батальона уволены из органов внутренних дел "в связи с грубым нарушением служебной дисциплины" и "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел". Остальной личный состав переведен для дальнейшего прохождения службы в отделы внутренних дел на районном уровне", - сообщило ведомство.

В сообщении также отмечается, что "общая штатная численность МВД по Республике Ингушетия сохранилась на прежнем уровне".

И.о. главы МВД Ингушетии отчитался о контроле над ситуацией в республике

В тот же день, 30 марта, на официальном сайте Ингушетии была размещена информация о встрече главы республики Юнус-Бека Евкурова "с назначенным накануне (29 марта. - Прим. "Кавказского узла") исполняющим обязанности министра внутренних дел по Республике Ингушетия Юрием Муравьевым", который "проинформировал о текущей обстановке".

"Полиция региона продолжает мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в республике. Оперативная обстановка на территории Ингушетии находится под контролем сотрудников полиции", - цитируются в сообщении слова Юрия Муравьева.

Он также подчеркнул, что массовых нарушений общественного порядка "за последние двое суток не зафиксировано".

Сегодня источники в силовых структурах заявили, что глава МВД по Ингушетии, министр внутренних дел республики Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением. По данным источников, "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе".

По данным на 15.00 мск 1 апреля, на сайте МВД Ингушетии нет комментариев по поводу информации об отставке Дмитрия Кавы. На сайте ведомства Дмитрий Кава указан как действующий министр, а Юрий Муравьев, как заместитель министра, начальник следственного управления МВД по Республике Ингушетия.

Отметим, что 31 марта власти Ингушетии отказались согласовать два митинга оппозиции из-за нарушений сроков подачи и ошибок при оформлении заявки. При этом правительство Ингушетии напомнило, что при нарушения порядка организации и проведения митинга организаторам и участникам акции может грозить административная и уголовная ответственность.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в Ингушетии начались осенью 2018 года из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".