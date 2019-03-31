Митинг в Магасе, 26 марта 2019 года. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла". года

31 марта 2019, 15:24

Власти Ингушетии отказались согласовать два митинга оппозиции

Организаторам двух митингов в Магасе отказано в их проведении из-за нарушений сроков подачи и ошибок при оформлении заявки, сообщило правительство Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта, поскольку власти пообещали согласовать через пять дней новую акцию. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков.  29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

За ночь и утро 27 марта силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей.

Власти Ингушетии отказались согласовать Ингушскому комитету национального единства (ИКНЕ) митинг в Магасе с 5 по 9 апреля. Уведомление об акции "подано с нарушением сроков", предусмотренных федеральным законом о митингах, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте правительства республики.

Копию ответа, который правительство Ингушетии направило организаторам акции, опубликовало сегодня сообщество "ФортангаORG". Из него следует, что уведомление о митинге поступило на рассмотрение властей 28 марта. Для согласования акции организаторы должны были подать уведомление как минимум за десять дней до даты начала митинга, говорится в документе, опубликованном на странице сообщества в Facebook.

По данным правительства Ингушетии, уведомление о митинге в Магасе подавала также инициативная группа по организации общенационального митинга, она просила согласовать акцию с 10 по 12 апреля. Инициативной группе также отказано в проведении акции, но из-за другого нарушения - под уведомлением не было подписей всех ответственных лиц.

В случае нарушения порядка организации и проведения митинга организаторам и участникам акции может грозить административная и уголовная ответственность, предупредило правительство Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли".

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