Отставка главы МВД Ингушетии анонсирована на фоне акций протеста

01 апреля 2019, 12:34

Министр Дмитрий Кава после событий в Магасе попросил об отпуске с последующей отставкой, сообщили сегодня источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин назначил Дмитрия Каву главой МВД Ингушетии 1 мая 2017 года. Ранее Кава занимал должность замначальника ГУ МВД по Ставрополью.

Глава МВД по Ингушетии Дмитрий Кава подал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщает сегодня со ссылкой на источник в силовых структурах республики ТАСС.

Кава подал рапорт об отставке после акции протеста в столице республики, подчеркнул источник в силовых структурах СКФО. "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

МВД по Ингушетии, по состоянию на 12.33 мск, не прокомментировало на своем сайте сообщения об отставке Дмитрия Кавы. На сайте ведомства Кава указан как действующий министр.

Напомним, что 26 марта жители республики, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, что привело к столкновениям с силовиками. Протестующие покинули площадь лишь 27 марта, в тот же день сотни человек на несколько часов перекрыли трассу на въезде в Назрань. В ночь на 28 марта в Назрани прошел массовый стихийный автопробег, после чего в город были направлены дополнительные отряды силовиков. 29 марта Евкуров обвинил лидеров ингушского протеста в безответственности.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Акции протеста в Ингушетии начались осенью 2018 года из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы о территориальных спорах Чечни с соседями "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".