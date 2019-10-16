Силовики искали в доме Погорова тайную комнату и черный ход

16 октября 2019, 05:20

Обыск в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Ахмеда Погорова проходил довольно жестко, силовики напугали детей и не дали закончить молитву. Правоохранители искали в доме тайную комнату и даже грозились вызвать спецгруппу с тепловизорами.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября информация о задержании сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова появилась в анонимных Telegram-каналах, связанных с силовиками. Правоохранители нашли Погорова в его родовом доме в Карабулаке и провели "целую операцию с использованием силовых подразделений" для его задержания, сообщил в тот же день со ссылкой на собственный источник "Коммерсант". Однако 12 октября адвокат Магомед Беков и активистка Изабелла Евлоева опровергли задержание Погорова.

27 апреля сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу о мартовской акции протеста в Магасе. 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Прошедший 11 октября в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Ахмеда Погорова обыск стал десятым с того момента, как он стал подозреваемым в незаконных действиях на митинге в конце марта, рассказал «Кавказскому узлу» родственник Погорова на условиях анонимности.

По его словам, к 05.30 мск, когда старшее поколение совершало намаз, к дому Погоровых, где живут несколько семей, на автомобилях подъехали десятки вооруженных силовиков и, заняв соседские участки, окружили строение. Как только дом был взят в кольцо, силовики стали требовать от родственников Погорова, чтобы они «немедленно выпустили его из здания», иначе начнется обыск.

«Они приехали по наводке. Были уверены, что Ахмед находится у себя дома», - рассказал родственник активиста.

Однако, по его словам, «силовиков ждало разочарование», так как активиста дома не оказалось. При этом после отказа выдать Ахмеда Погорова силовики быстро вошли в дом и стали обыскивать «каждый уголок».

«Быстро, чтобы не было понятно, предъявили какое-то постановление, ордер на обыск. Сфотографировать не разрешили, припугнув, что в противном случае изымут телефоны. Вели себя нагло, детей напугали, закончить молитву не позволили, но не били. Вообще не трогали. Раньше так (грубо) они не поступали. На вопрос, почему они ведут себя так грубо, они не ответили», - рассказал он.

По его словам, силовики искали в доме «потайные комнаты» и «черные ходы». Для этого они откидывали ковры, стучали по стенам, отдирали ламинат, тщательно осмотрели чердаки и погреба.

В общей сложности, по словам родственника Погорова, в доме правоохранители пробыли более 15 часов. Когда стало ясно, что «ничего найти нельзя», они решили запугать жильцов вызовом специальной группой с тепловизорами, так как, по их словам, в одном из помещений дома найдена «тайная комната».

«Мы ответили, что готовы принять и этих людей. Тогда силовики расстроились и недовольные уехали», - сообщил родственник Ахмеда Погорова.

Жесткость обыска корреспонденту «Кавказского узла» подтвердил бывший адвокат активиста Магомед Беков, который, по его словам, приехал к дому Погоровых к 22.00 мск.

«Я увидел военную картину: вооруженные до зубов автоматчики рассаживались по машинам и покидали придомовую территорию Погоровых. Силовики предлагали чуть ли не сдаться в плен семье, настолько они были уверены, что Ахмед находится здесь», - сказал Беков, подтвердив информацию о том, что силовики «простукивали полы и стены».

В ходе обыска силовики изъяли жесткий диск, принадлежащий невестке Ахмеда Погорова, отметил Беков.

«Она работает в вузе и пишет диссертацию. Это все, что было на носителе. Ей пообещали, что просмотрят содержимое и сразу же вернут», - отметил он.

Главный редактор ингушского издания "Фортанга", активистка Изабелла Евлоева отметила, что объявление в розыск Ахмеда Погорова никак не отразилось на его авторитете, и активист продолжает считаться одним из лидеров.

«Объявление Ахмеда в розыск совершенно не лишило его статуса лидера. Для людей это ничего не значит», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее мнению, Погоров знал, на что шел, когда "не побоялся пойти против беззакония".

«Ахмед, будучи системным человеком, бывшим министром МВД, не побоялся пойти против беззакония, источником которого стали некоторые представили власти. Я уверена, он прекрасно знал, чем это может быть чревато, но, тем не менее, не стал задумываться о последствиях своего шага. Он встал на стражу интересов своего народа и поступил как настоящий мужчина и истинный офицер», - сказала Евлоева.

В представительстве МВД и Росгвардии Ингушетии корреспонденту «Кавказского узла» отказались прокомментировать сведения относительно обыска в доме Ахмеда Погорова прокомментировать отказались.