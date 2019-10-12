Информация о задержании Погорова не подтвердилась

12 октября 2019, 19:00

Один из лидеров ингушской оппозиции Ахмед Погоров, о задержании которого 11 октября сообщили анонимные источники, на свободе, заявили адвокат Магомед Беков и активистка Изабелла Евлоева.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу о мартовской акции протеста в Магасе. 11 октября информация о задержании Погорова появилась в анонимных Telegram-каналах, связанных с силовиками. Правоохранители нашли Погорова в его родовом доме в Карабулаке и провели "целую операцию с использованием силовых подразделений" для его задержания, сообщил в тот же день со ссылкой на собственный источник "Коммерсант".

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

О том, что информация о задержании Ахмеда Погорова не подтвердилась, корреспонденту «Кавказского узла» сообщила ингушская активистка Изабелла Евлоева. Она считает, что, запуская информацию о задержании активиста, силовики пытаются выйти на него, прослушивая телефоны родственников. «Таким образом, они хотят выяснить местоположение активиста», - отметила Евлоева.

Сегодня на своей странице в Facebook она написала, что Погоров на свободе. «Информация о задержании одного из лидеров протеста в Ингушетии Ахмеда Погорова - фейк. По словам родственников из его ближайшего окружения, Ахмед на свободе и в полном здравии», - отметила Изабелла Евлоева.

Эту же информацию подтвердил на своей странице в Facebook адвокат Магомед Беков. «Не знаю, с какой целью начали закидывать информацией соцсети о задержании Ахмеда Погорова, но спешу успокоить всех, кто спит и видит, когда это произойдет. Ахмед по Воле Всевышнего на свободе. Сегодня проводились обысковые мероприятия, видимо была оперативная информация, что Ахмед находится по месту своего жительства», - написал 11 октября поздно вечером Магомед Беков.

В МВД Ингушетии корреспонденту «Кавказского узла» комментировать информацию, связанную с Погоровым, сегодня отказались.

Видео об обыске в доме Погорова 11 октября размещено в анонимном Telegram-канале «in//Line» (604 подписчика). «Беспредел. Неровен час доведут 90-летнего старика (отца) до приступа», - говорится в сообщении под видео. На видео видно, что у одного из частных домов собрались люди, здесь же силовики в амуниции, улица перегорожена грузовиком.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить, когда и где было сделано видео, а также не может подтвердить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "in//Line ".

Ранее родственники Погорова сообщали о не менее восьми обысках в доме Погорова и доме его близких. Напомним, Ахмед Погоров возглавлял МВД Ингушетии в 2002-2003 годах. Весной 2019 года он стал подозреваемым в деле об организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".