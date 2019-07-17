Силовики провели обыски у родственницы Ахмеда Погорова

17 июля 2019, 19:27

Обыски прошли в домах, где прописана и живет сестра супруги объявленного в розыск сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, сообщил племянник активиста.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июня силовики пришли в дом отца и двух братьев Ахмеда Погорова в Карабулаке с обыском. По словам родных Погорова, это был седьмой по счету обыск, силовики не разрешили присутствовать при нем местному участковому.

27 апреля Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу об акции протеста в Магасе 27 марта, когда произошли столкновения протестующих с силовиками. 7 апреля Ахмед Погоров выступил с видеообращением, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов. Сам Погоров был оштрафован судом на 20 тысяч рублей.

Сегодня силовики провели обыски у сестры супруги Ахмеда Погорова, сообщил Telegram-канал "ФортангаORG". "С 6 утра вооруженные люди в масках проникли в пустующее на этот момент домовладение, принадлежащее сестре (инвалид 1-ой группы) жены Погорова Ахмеда – одного из лидеров ингушского протеста, за котором силовики безуспешно охотятся уже несколько месяцев. Одновременно обыски также проходят и по месту ее фактического проживания. Кроме того, оцеплены улицы Хаутиева и Ноябрьская в г. Назрань", - говорится в сообщении канала.

Племянник активиста Рустам Погоров подтвердил эту информацию. "С утра люди в масках через форточку проникли в дом, принадлежащий сестре жены Погорова Ахмеда. Дома в этот момент никого не было. Также известно, что обыски проходят в еще одном доме в Назрани, где сейчас никто не проживает", - процитировало сегодня его слова "МБХ-медиа".

Рустам Погоров не смог уточнить, было ли у силовиков разрешение на проведение обысков.

Напомним, что 20 июня 93-летний Саражудин Погоров, отец сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, в видеообращении к президенту России вступился за арестованных активистов и попросил разобраться в ситуации в Ингушетии.

Массовые задержания ингушских активистов начались после протестных акций в Магасе 26-27 марта. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о дальнейших задержаниях активистов "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Преследование активистов".