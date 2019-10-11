Ахмед Погоров задержан в Ингушетии

11 октября 2019, 23:57

Один из лидеров ингушской оппозиции Ахмед Погоров задержан в Карабулаке после пяти с половиной месяцев розыска.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД Ингушетии Ахмед Погоров был объявлен в федеральный розыск по делу о мартовской акции протеста в Магасе. Силовики провели не менее восьми обысков в доме Погорова и его родственников.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Правоохранительные органы нашли Погорова в его родовом доме в Карабулаке и провели "целую операцию с использованием силовых подразделений" для его задержания, пишет со ссылкой на собственный источник "Коммерсант".

Первая информация о задержании Погорова появилась сегодня вечером в анонимных Telegram-каналах, связанных с силовиками. "В Ингушетии задержан бывший министр внутренних дел республики Ахмед Погоров", - сообщил в 22.01 мск канал "Северный Кавказ".

Ахмед Погоров возглавлял МВД Ингушетии в 2002-2003 годах. Весной 2019 года он стал подозреваемым в деле об организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".