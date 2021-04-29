Потерпевшие заявили об отсутствии претензий к ингушским активистам

29 апреля 2021, 07:15

Четыре сотрудника Росгвардии, допрошенные 28 апреля в качестве потерпевших по делу лидеров ингушского протеста, сообщили суду, что не имеют претензий к подсудимым, и затруднились пояснить, почему считают их виновными в организации митинга в Магасе, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", дело Зарифы Саутиевой и еще шести лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых. 13 апреля процесс по делу лидеров протеста был взят правозащитниками под общественное наблюдение. 20 апреля суд продлил арест всем подсудимым ингушским активистам до 9 августа и назначил следующее заседание на 28 апреля.

На скамье подсудимых - член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех обвиняемых политзаключенными.

Очередное заседание Кисловодского городского суда по делу лидеров ингушского протеста прошло 28 апреля. На судебном заседании были допрошены четверо сотрудников Росгвардии, сообщил адвокат Магомед Куриев.

"Все четверо гвардейцев признаны потерпевшими и засекреченными. Росгвардейцы не смогли объяснить суду и защите, почему они являются потерпевшими по данному уголовному делу. Каждый из них заявил под протокол, что они не знакомы с материалами дела, потому что никого из них следователь не вызывал для ознакомления. В ходе допроса росгвардейцы заявили, что никаких претензий к подсудимым не имеют, но они считают, что вина подсудимых в том, что они организовали этот несанкционированный митинг. Однако обосновать такое заявление, по просьбе защиты, приведя какие-то факты и примеры, они не смогли. Также на вопрос защиты, по какой причине они считают, что подсудимые являются организаторами митинга, никто из четверых ответа не дал", - рассказал Магомед Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

Если исходить из УПК РФ, то все доказательства считаются равнозначными: показания свидетелей, видеозаписи, заключения экспертов, изучение документов, считает адвокат Татьяна Окушко. "Все показания согласуются между собой. Но бывает, что показания свидетелей не согласуются с видеоматериалом. В таком случае не может быть никаких приоритетов. Если такое случается, то тогда нужны дополнительные доказательства: это или заключение экспертов, или какие-то дополнительные ранее не изученные материалы. При рассмотрении уголовного дела в суде все доказательства равнозначны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

На постановление Кисловодского городского суда от 20 апреля этого года защитой подана апелляционная жалоба в Судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Кисловодский горсуд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

Адвокат напомнил, что своим постановлением Кисловодский горсуд продлил срок содержания под стражей до 9 августа 2021 года семи активистам протестного движения, которые уже третий год находятся под арестом. "Защита считает, что указанное постановление является незаконным и необоснованным, и потому подлежит отмене. Дело в том, что при продлении срока содержания под стражей судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами. В ходе судебного заседания сторона обвинения просила оставить без изменения меру пресечения в отношении подсудимых. При этом ни одного документа, ни одного доказательства в обоснование своей позиции стороной обвинения не представлено", - заявил Джабраил Куриев.

В апелляционной жалобе говорится, что в рамках дела допрошены 25 свидетелей. Большинство из них дали положительную характеристику подсудимым. Допрошены 35 потерпевших, которые в судебном заседании все, как один, заявляют, что на самом деле потерпевшими по делу себя не считают, и ни один из них претензий к подсудимым не имеет.

"По смыслу статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский суд по правам человека неоднократно указывал на то, что длительность содержания под стражей не может быть обоснована абстрактными причинами. Содержащееся под стражей лицо должно быть немедленно освобождено, если нет актуальных и достаточных оснований для заключения под стражу и продления срока содержания под стражей", - говорится в апелляционной жалобе.

Румина, сестра обвиняемой Зарифы Саутиевой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что, насколько ей известно, никаких шагов не сделано для того, чтобы провести медобследование ее сестры. "Мы несколько раз отвозили контейнеры для забора биоматериалов, но что-то не получается. Адвокат сестры Билан Дзугаев пишет заявки, чтобы у Зарифы взяли анализы. Пока все безрезультатно", - сообщила Румина.

До того времени, как Зарифу арестовали, она находилась на диспансерном учете и при необходимости получала амбулаторное лечение, которое ей назначал лечащий врач, пояснила Румина. И в связи с этим никаких обострений со здоровьем у нее не было. Находясь под стражей, она принимает те лекарственные препараты, которые ей были назначены два года назад, еще до ареста. Но за это время изменились и условия ее жизни, и питание оставляет желать лучшего. А сейчас к тому же Зарифа держит уразу (мусульманский пост - Прим. "Кавказского узла"). Все это негативно сказывается на ее здоровье, возможно, Зарифе нужны другие лекарственные препараты, предположила Румина. "Но эти лекарства мы можем ей купить и передать только после того, как необходимые назначения сделает эндокринолог, а врачу для того, чтобы сделать назначение, нужно знать результаты анализов", - сказала собеседница "Кавказского узла".

Не понятно, почему на протяжении длительного времени у находящейся в СИЗО Зарифы нельзя сделать забор биологических материалов для лабораторных исследований, чтобы установить диагноз и назначить лечение, заявила Румина. "У каждого гражданина страны и у тех, кто заключен под стражу, есть право на оказание медицинской помощи, право вызвать врача-специалиста из гражданской больницы. Есть такой закон, но его почему-то в СИЗО не соблюдают", - возмущается сестра Зарифы.

"При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов указанных медицинских организаций…", - сказано в статье 26 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 26.03.2020 г.) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Такую ситуацию регламентирует также приказ Министерства юстиции РФ от 28 декабря 2017 г. №285 "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы".

Поданное совместно с адвокатом Биланом Дзугаевым ходатайство о необходимости проведения медицинского обследования Зарифы Саутиевой осталось без внимания, сообщил правозащитник Олег Орлов. "С этим вопросом мы хотим обратиться к уполномоченному по правам человека в России. Эта проблема будет решена. Небольшая задержка произошла из-за отсутствия некоторых необходимых документов", - сказал Олег Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

Эсет, жена Ахмеда Барахоева, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с того дня, как был арестован ее муж, их семья постоянно ощущала поддержку и понимание жителей республики. "С первого дня, как рано утром Ахмеда задержали, в наш дом стали приходить не только родственники, знакомые, соседи. Приходили даже те, кому Ахмед когда-то помог советом, оказал помощь в решении спорных вопросов. Люди шли постоянно в наш дом, выражали недоумение, сочувствие. Две-три недели очень большой поток людей был, все старались поддержать нас, говорили, что произошла чудовищная ошибка, и Ахмеда отпустят домой не сегодня, так завтра. Первое время не только мы, все ждали, что вот-вот все выяснится, власть признает, что произошла ошибка, и наших людей отпустят", - сказала Эсет.

У Чингиза Айтматова есть роман под названием "И дольше века длится день", эти слова, по словам Эсет, ей вспоминаются часто. "Каждый день нахождения Ахмеда под стражей - для нас, домашних, это вечность. Прошел год, другой, и я думала, что люди привыкнут к тому, что Ахмед и еще шесть его соратников арестованы. Но, оказывается, их судьбы до сих пор волнуют не только жителей Ингушетии. Начался суд, и после каждого заседания люди приходят, звонят, - есть ли какие-то изменения. Звонят из других городов, республик, звонят из-за границы. Когда у Ахмеда был день рождения, то с утра с поздравлениями стали приходить родственники, звонили друзья, знакомые и все поздравления заканчивались главным пожеланием - чтобы Ахмед как можно скорее обрел свободу и вернулся домой. Мы в семье ко дню рождения Ахмеда, сшили ему новый костюм. Старались по-своему отметить его день рождения. Тяжело, что нельзя выразить ему лично слова поддержки, сказать, как все домашние ждут его возвращения", - поделилась она своими переживаниями.

Эсет считает, что те, кто сфальсифицировал, по ее мнению, это уголовное дело, знают, что все семеро - невиновны. "Почти все свидетели обвинения дают показания в пользу защиты. Что еще нужно, какие доказательства того, что на глазах всех, всего мира творится беззаконие в отношении совершенно невиновных людей?" - возмутилась женщина. Она напомнила, что Ахмед сразу, как его арестовали, 11 дней держал первую голодовку.

"Его забрали в 6.05 утра. Конечно, он не успел даже стакан чая выпить. Он целый день ничего не ел и не пил. И на второй день объявил голодовку. И сейчас он держит уразу. Конечно, в тех условиях, в которых они сейчас находятся, держать уразу не просто. Но никто из них никогда виду не покажет, как им бывает трудно. Все, кому удавалось на пару минут перед началом процесса повидаться с Ахмедом, на вопрос "Как твои дела? Как здоровье?" в ответ слышали один ответ: "Все хорошо, чувствую себя нормально", - рассказала Эсет.

Все семь подсудимых фигурантов "ингушского дела" соблюдают обязательный мусульманский пост - уразу, который начался 12 апреля с заходом солнца и продлится ровно 30 дней. Однако не все обязаны соблюдать строгий пост, есть исключения. "Человек, который болеет, вправе восполнить пост в другие дни, когда поправится", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев. Его подзащитному Малсагу Ужахову, состояние здоровья которого оставляет желать лучшего, предлагали не держать уразу в месяц Рамадан. Он категорически отказался.

Чуть больше года назад, по словам Джабраила Куриева, защита настаивала на проведении медицинского обследования и освидетельствования Малсага Ужахова. "Перед судмедэкспертами были поставлены конкретные вопросы. Ведь у моего подзащитного целый букет хронических заболеваний. Экспертиза до настоящего времени не проведена", - заявил адвокат. В последнее время у Малсага Ужахова держится повышенное давление, но он отказывается приостановить пост, а в зале суда держится так, будто у него со здоровьем все в порядке, сказал Джабраил Куриев. "Собственно, все семеро на судебных заседаниях держатся мужественно, хотя мы понимаем, насколько тяжело для них даются эти часы судебных заседаний", - сказал адвокат.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. На следующее утро при разгоне акции произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов".

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа — на тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов.