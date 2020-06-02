Ингушский активист Резван Оздоев (справа) вышел на свободу в день обвинительного приговора. Сриншот https://www.facebook.com/photo.php?fbid=266594117874960&set=a.127592205108486&type=3&theater

02 июня 2020, 16:01

Ингушский активист Оздоев вышел на свободу в день обвинительного приговора

Суд на Ставрополье признал сегодня участника митинга в Магасе Резвана Оздоева виновным в нападении на силовика. Он приговорен к заключению в колонии, но вышел на свободу, поскольку провел год в СИЗО.

Как информировал "Кавказский узел", Резван Оздоев был оштрафован на 10 тысяч рублей по административному делу за участие в митинге 27 марта 2019 года в Магасе, а затем, в мае 2019 года, задержан по уголовному делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии и арестован. Виновным он себя не признал.

Железноводский городской суд Ставропольского края приговорил сегодня Резвана Оздоева к году и семи месяцам колонии, сообщил его адвокат Кязим Атабиев. По словам Атабиева, суд счел наказание уже отбытым, и его подзащитного освободили прямо на заседании. "Вина Оздоева не доказана. Мы предоставили ряд документов, в том числе и фотографии. Тем не менее признали [виновным]", - процитировало сегодня адвоката "МБХ медиа".

Суд признал сегодня, что Резван Оздоев участвовал в митинге, руководствуясь мотивом политической вражды. При этом было отвергнуто мнение следствия о том, что на Оздоева повлияли лидеры протеста. Оздоев находился под арестом с 14 мая 2019 года, сообщил на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Пользователь Facebook Аза Халухаева разместила сегодня на своей странице в соцсети фотографию, на которой Резван Оздоев стоит рядом с адвокатом Кязимом Атабиевым у здания Железноводского суда. К 16.00 мск 2 июня эта публикация собрала 80 "лайков" и 18 комментариев, авторы которых выразили радость по поводу освобождения Оздоева.

На сайте Железноводского горсуда к 16.00 мск 2 июня не появилось информации о вынесенном Резвану Оздоеву приговоре.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе отказались разойтись после завершения санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. Участие в акции протеста обернулось уголовным преследованием – рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, первые приговоры Железноводский горсуд вынес в декабре 2019 года.

Информацию о задержаниях активистов и судах над ними "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Верховный суд России отменил решения по делу об увольнении Анжелы Матиевой", "Ингушский активист Багаудин Мякиев отрицает побег из зала суда", "Ужесточены приговоры шестерым ингушским активистам".

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