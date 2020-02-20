20 февраля 2020, 21:00

Продлен арест ингушскому активисту Резвану Оздоеву

Железноводский городской суд сегодня продлил на три месяца арест участнику митинга в Магасе Резвану Оздоеву, обвиняемому в нападении на силовика. Защита активиста потребовала обеспечить явку в суд потерпевшего и ключевых свидетелей.

"Кавказский узел" писал, что Резван Оздоев был оштрафован на 10 тысяч рублей по административному делу за участие в митинге 27 марта 2019 года в Магасе, а затем 13 мая 2019 года был задержан по уголовному делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии. Активист не признал себя виновным в нападении на силовика.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения продлили акцию протеста в Магасе, что привело к стычкам с силовиками следующим утром. Все арестованные содержатся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят суды по их делам, активистам регулярно продлеваются сроки ареста. Информацию о задержаниях активистов и судах над ними "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". 

Сегодня в Железноводском городском суде проходило очередное заседание по делу Резвана Оздоева. В зале присутствовали адвокат Кязим Атабиев, сотрудник прокуратуры и несколько родственников подсудимого. Потерпевший и свидетели, дававшие показания на подсудимого Оздоева, не явились в суд.

Защита Оздоева не согласилась продолжать процесс без потерпевшего, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Кязим Атабиев. "Ждем потерпевшего в суд, а потом перейдем к нашим доказательствам", - сказал он.

В итоге суд сегодня только решил вопрос по мере пресечения для Резвана Оздоева, продлив ему срок содержания под стражей на три месяца, и назначил следующее заседание на 14:30 26 марта.

«Потерпевшего не было. На каком-то сверхсекретном задании находится в командировке. У нас к нему ряд вопросов. Без него никак нельзя», - изложил корреспонденту «Кавказского узла» позицию защиты активиста адвокат Атабиев.

Резван Оздоев, со слов адвоката, жалуется на притеснения в СИЗО. «Он мне пожаловался сегодня, что коврики для молитвы в СИЗО отбирают. Будем писать жалобы», - сообщил Атабиев, добавив, что скооперируется в этом вопросе с коллегами, чьи подзащитные высказывают такие же жалобы.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Родственники ингушских активистов пожаловались на тяжелое положение", "Родственница Оздоева рассказала об интересе к ней ЦПЭ", "Ингушские активисты пожаловались на условия содержания в пятигорском СИЗО".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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